Duizend wc-rollen uitgedeeld in boekenwinkels: ‘Als vrouw met zoveel shit te dealen’

Op de wikkels van de wc-rollen staan vijftig feiten en cijfers over genderongelijkheid in Nederland. Beeld Eva Plevier

“Spread the shit,” zegt Nydia van Voorthuizen, medeoprichter van feministisch platform Damn, Honey. Ze pakt wc-rollen van de grote roze toren en deelt ze uit aan de fans die woensdagmiddag van vijf uur tot kwart voor zes naar boekhandel Scheltema op het Rokin zijn gekomen voor een gesigneerd boek – én een wc-rol. De wc-rol is gewikkeld in roze papier en op de wikkel staan vijftig feiten en cijfers over genderongelijkheid in Nederland. “Pak ze vooral zelf, gooi die hele tas vol,” zegt Van Voorthuizen.

Een van de personen die om stipt vijf uur in de boekhandel staat is Anneke van der Werf. Zij is naar Scheltema gekomen om een wc-rol op te halen voor haar vriendin, die groot fan is van Damn, Honey. “Mijn vriendin moest werken, dus daarom ben ik hier. Ik vind het fantastisch. Maar ik hoef er wel maar één, hamsteren vind ik een beetje asociaal,” zegt ze lachend.

Genderongelijkheid

De tekst die op de roze wikkel staat komt uit het eerste hoofdstuk van het handboek Shit waar je als vrouw moet dealen, dat ruim een jaar geleden is uitgebracht. In het boek bespreken Van Voorthuizen en de andere medeoprichter Marie Lotte Hagen opmerkingen waar vrouwen dagelijks mee te maken krijgen, zoals ‘Ben je ongesteld of zo?’ of ‘Jij bent zeker de secretaresse?’

Ook halen ze cijfers aan die laten zien dat er nog veel genderongelijkheid in Nederland is, zoals dat ‘11 procent van de Nederlandse vrouwen ooit is verkracht, tegenover 2,6 procent van de mannen’. Daarnaast stellen ze dat ‘door te weinig aandacht voor man-vrouwverschillen in de gezondheidszorg, hartaanvallen bij vrouwen niet goed worden herkend’.

“We wilden graag onze boodschap op een grappige manier verspreiden. Het leek ons geen goed idee om linnen tasjes of flyers uit te delen, want dat is niet duurzaam,” zegt Van Voorthuizen. “En poepen doet toch bijna iedereen,” aldus Hagen. “Vooral omdat het dicht bij de titel van het boek staat, én het duurzaam is.”

Podcast

Een van de bezoekers is Ruth Cooreman, die sinds twee jaar fanatiek de podcast beluistert. “Ze kaarten onderwerpen aan over dingen waar ik erg mee worstel. Het is heel fijn je ergens in te herkennen,” zegt Cooreman. “Maar ze bespreken de onderwerpen op een humoristische manier, dus ik kan ook enorm om ze lachen.”

Toen Cooreman hoorde dat Hagen en Van Voorthuizen naar Amsterdam kwamen, wist ze dat ze naar de signeersessie moest gaan. “Voor een handtekening, maar ook zeker voor de wc-rollen, want die zijn geweldig,” zegt ze.

Hagen, die zelf lesbisch is en vaak te maken krijgt met grensoverschrijdende opmerkingen vanwege haar geaardheid, zegt dat er in Nederland nog veel moet veranderen. “Kijk naar de feiten, we zijn er nog lang niet! Met deze actie willen we dat mensen het met elkaar gaan bespreken. Daarom sporen we ook iedereen aan om de wc-rollen te verspreiden, en dat is al goed gelukt. Ik heb op Instagram gezien dat ze inmiddels op kantoren, sportsclubs, scholen en bij mensen thuis liggen.”