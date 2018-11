Duizend nieuwe woningen in Weespertrekvaart

Dat laat de gemeente weten in een persbericht.



Er komen 400 woningen in het middensegment, 200 in de vrije sector en ook ongeveer 400 sociale huurwoningen. Ook is er 17.000 vierkante meter beschikbaar voor lichte bedrijvigheid en kantoren. Daarnaast is er plek voor een basisschool en speelvoorzieningen.



"De Weespertrekvaartbuurt is een goede ontwikkellocatie door de ligging binnen de ring A10 en door de nabijheid van een metrostation met goede verbindingen naar het centrum," meldt het persbericht.



Circulair

De wijk moet klimaatbestendig en circulair worden. Zo zal regenwater worden opgevangen in waterbergende straten, geveltuinen en op andere plekken. Ook wordt er gewerkt met duurzame en lokale materialen. Langs de Weespertrekvaart komt een brede groene wandelkade.



De Weespertrekvaartbuurt ligt in de luwte van het Amstelkwartier, tegen het Bajes Kwartier aan en wordt begrensd door de Weespertrekvaart in het oosten, de Spaklerweg in het westen en het Amstel Businesspark Zuid in het zuiden.



Het gebied is nu nog geïsoleerd van de stad door het spoor en de trekvaart maar daar moet verandering in komen door betere auto- en fietsverbindingen. Er komt minstens één nieuwe fietsbrug over de Weespertrekvaart.



Het bestemmingsplan en investeringsbesluit moeten nog worden goedgekeurd in de gemeenteraad op woensdag 19 december.



