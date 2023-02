Duizend mensen protesteren tegen oorlog in Oekraïne: ‘De aandacht mag niet verslappen’

Zo’n duizend demonstranten protesteerden vrijdagmiddag op de Dam tegen de invasie van Oekraïne, die precies een jaar geleden begon. ‘Dit is niet enkel een strijd tussen Oekraïne en Rusland.’

Meer dan 8 miljoen vluchtelingen, 10.759 gewonde burgers, 1.110 vernietigde zorginstellingen, 450 omgekomen kinderen en, natuurlijk, 365 dagen sinds de Russische invasie in Oekraïne. Het duizelde vrijdag van de cijfers tijdens het protest tegen de oorlog in Oekraïne, die precies een jaar geleden begon.

Honderden mensen gehuld in blauw-geel liepen vanaf het Museumplein naar de Dam, ‘om te protesteren tegen de Russische agressie, de oorlogsmisdaden en de bezetting’, aldus de organisatie. De belangrijkste boodschap van de vredesdemonstranten: de oorlog is nog niet voorbij.

“Mensen worden langzaamaan oorlogsmoe,” aldus de 37-jarige Olena uit Oekraïne. “Maar de invasie is nog steeds gaande en Oekraïne heeft nog steeds steun nodig.” De 28-jarige Svetlana Potei en haar man Denys Fedosenko (26) uit Boecha hopen te kunnen laten zien dat Oekraïne niet vergeten wordt. “24 februari 2021 voelt als de dag van gisteren,” zegt Fedosenko. “Sindsdien is elke dag een gevecht.”

Hymne

Veel aanwezigen hielden posters vast met cijfers over de invasie of anti-oorlogsleuzen. Op de achtergrond klonk traditioneel Oekraïense muziek, zoals het nummer Tsjervona kalyna: een hymne over de Gelderse roos, symbool voor de strijd tegen Rusland.

“Mooi hè,” zegt Kyrylo Yehortsev (28), terwijl hij achter een meterslange Oekraïense vlag loopt die bij aanvang van de mars werd uitgerold. Yehortsev nam vrijdag speciaal een dag vrij van zijn werk om te reflecteren en te herdenken. “Deze dag heeft het leven van alle Oekraïeners veranderd. Maar het is ook op andere dagen belangrijk dat mensen niet vergeten wat er aan de hand is.”

De demonstratie was onder meer georganiseerd door de Stichting Oekraïners in Nederland, Amnesty International en vredeorganisatie Pax. Ook Tweede Kamerleden Laurens Dassen (Volt), Suzanne Kröger (GroenLinks), Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) en Kati Piri (Partij van de Arbeid) spraken op de Dam.

Twinkels

Oleksandr Tomasjtsjoek van Stichting Oekraïners in Nederland benadrukt dat er niet alleen werd stilgestaan bij de grootschalige invasie van Oekraïne, maar bij de hele negen jaar aan oorlog – die begon met de annexatie van de Krim in 2014.

“We willen het bewustzijn van de oorlog groot houden,” zegt Tomasjtsjoek. “De aandacht mag niet verslappen, niet nu. En daarnaast is dit een moment van verbintenis, waarop Nederlanders en de Oekraïense diaspora in Nederland samenkomen.” Zoals de 51-jarige Nederlandse Nina, die meeloopt met een poster waarop ze oproept tot gesprek, in plaats van geweld. “Ik ben boos omdat het weer mannen zijn die oplossingen zoeken in wapens en geweld,” zegt ze. “Laatst zag ik een foto van mannen op een tank met twinkels in hun ogen. Het is tijd dat vrouwen meer gehoord gaan worden.”

Volgens Tomasjtsjoek is het vooral belangrijk om de context van de oorlog te begrijpen. “Dit is niet enkel een strijd tussen Oekraïne en Rusland,” zegt hij. “Dit is een strijd tussen democratieën en autocratieën. Daarom moeten we verenigd blijven.”

Toespraak locoburgemeester Rutger Groot Wassink “Een jaar van bloedvergieten, vernietiging en onvoorstelbaar lijden,” zei locoburgemeester Rutger Groot Wassink in zijn toespraak. Hij stond stil bij de invasie precies een jaar geleden, de willekeurige moorden in Boetsja, de vernietiging van Marioepol en de loopgraven rond Bachmoet. Hij noemde Poetin een ‘irrationele, wrede en verachtelijke leider’ en een ‘cynische dictator die niets geeft om de levens van duizenden en duizenden Oekraïners en het ruïneren van vele anderen’. “Niemand had verwacht dat deze oorlog zou beginnen. Niemand had verwacht dat het zo lang zou duren. En helaas kan niemand voorspellen wanneer en hoe het zal eindigen. En daarom, mijn Oekraïense vrienden, sta ik hier zonder echte antwoorden. Geen echte troostende woorden. Deze oorlog zal op een dag eindigen, maar ik weet niet wanneer, niet hoe en tegen welke prijs. Wat ik wél weet, is dat we sterk en verenigd staan.” Amsterdam heeft zijn best gedaan om vluchtelingen zich welkom te laten voelen, zei Groot Wassink. Hij erkende dat het niet altijd gemakkelijk was om een geschikte woonruimte te vinden. “Maar dat heeft ons niet tegengehouden.” Hij belooft dat de stad Amsterdam de bevolking van Oekraïne zal blijven steunen – in oorlogstijd en wanneer het land weer kan worden opgebouwd. “Zelfs in tijden van nood moeten we vooruitdenken. Geloof houden en veerkrachtig zijn. En wat er ook nog gaat gebeuren, wees er voor elkaar. Glorie aan Oekraïne!”

