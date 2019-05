Duivenhouder beboet bij iedere voerbeurt

Zijn onderbuurman wordt gek van het geluid en de uitwerpselen van de duiven. Hij meent zelfs dat zijn vrouw depressief en overspannen is geworden van de stress die de duiven en hun houder veroorzaken.



Problemen

De duivenhouder kampt met financiële en geestelijke problemen. "Hij leeft op straat en slaapt enkel in zijn woning. Hij is fladderig en gestrest, hij staat onder bewind en zit in een traject richting begeleid wonen. Als het goed is, is hij binnen anderhalf jaar toch weg," aldus zijn advocaat Van Egmond.



Voordat het zover is en de duivenhouder begeleid mag gaan wonen, moet er een oplossing komen voor de duiven-, geluids- en stankoverlast. De rechter: "Dit kan zo niet langer: het is duidelijk dat er nu iets moet gebeuren."



Uitzetting

Voor de duivenhouder is het genoeg dat verhuurder Alliantie dreigt met het uit de woning zetten, zei Advocaat Van Egmond. Een dwangsom, zoals de onderbuurman voorstelde, zou uiteindelijk toch bij de bewindvoerder van de duivenhouder uitkomen, en zou daarom misschien minder uithalen. Van Egmond: "Dit is een klassiek Amsterdams probleem: hoe gaan we om met een best wel kwetsbaar persoon die overlast veroorzaakt?"



Behalve overlast door de duiven, zei de onderbuurman ook last te hebben van geluid dat nachtelijke bezoekers van zijn bovenbuurman maken. Ook beschuldigde hij de duivenhouder van het stelen van fietsen, om die vervolgens in een andere kleur te spuiten. De geur van de verf maakt de buren misselijk. "De man heeft geen gevoelens!", riep zijn onderbuurman over de duivenhouder.