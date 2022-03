Duivendrecht werkt niet meer mee aan vastgoed van ‘schoonzoon van Poetin’

Of Jorrit Faassen daadwerkelijk een schoonzoon is of was van Vladimir Poetin, is de vraag. Maar voor Duivendrecht staan zijn nauwe banden met de Russische president vast. Het weigert nog mee te werken aan zijn vastgoedplannen.

Wie vanuit Amsterdam de Weesperzijde afrijdt, belandt op de Molenkade in Duivendrecht. Tussen nummer 26 en nummer 29 ligt een stuk grond al jaren braak. Het is eigendom van Jorrit Faassen, van wie al bijna tien jaar het verhaal de ronde doet dat hij een schoonzoon is van Vladimir Poetin.

Faassen kocht het terrein in 2019 voor 4,5 ton, toen een penthouse van hem in Voorschoten te koop stond. Destijds verscheen er een enkel berichtje over. Maar na de invasie van Oekraïne ligt dat anders. Buurtbewoners spreken er schande van en de gemeente Ouder-Amstel, waar Duivendrecht onder valt, zegt de besprekingen met Faassens aannemer over het ontwikkelen van een aantal bedrijfspanden te hebben opgeschort. Als reden noemt de gemeente ‘de nauwe banden van de heer Faassen met de Russische president Poetin’ en de internationale sancties.

Met mysterie omgeven

Jorrit Joost Faassen is een met mysterie omgeven man. Het weinige wat over hem bekend is: hij is op 24 februari 1980 geboren in Leiderdorp, zou bouwkunde hebben gestudeerd en in Rusland hebben gewerkt voor een aan Gazprom gelieerd bedrijf en Stroytranzgas, dat zich bezig houdt met de aanleg van gas- en olieleidingen. Hij zou getrouwd zijn met Maria Poetin (1985), dochter van de Russische president. ‘Zou’, want tegenover onderzoekssite Follow the Money, dat hem deze week als eerste medium aan de telefoon wist te krijgen, ontkent hij dat: “Ik wil dat verhaal best eens uit de wereld helpen, maar ik moet even nadenken hoe ik dat precies wil doen.”

In documenten rond onroerendgoed- en grondtransacties waarbij hij de afgelopen jaren in Nederland was betrokken – buiten zijn aanschaf in Duivendrecht kocht en verkocht hij appartementen in Voorschoten – wordt Faassen steevast aangeduid als ongehuwd. Ook van een geregistreerd partnerschap is geen sprake. Of hij in formele zin schoonzoon is (of was) van Poetin, is dus de vraag.

Klappen bij verkeersruzie

Volgens het kritische online tijdschrift Novoje Vremja, ook wel bekend als The New Times, kwam Faassen in 2006 naar Moskou met het oog op een baan bij een aan Gazprom gelieerd bedrijf. Een van de schaarse anekdotes die over hem de ronde doen, luidt dat hij in 2010 bij een verkeersruzie in Moskou klappen kreeg van lijfwachten van een bankier. De volgende dag zouden de bankier en Faassens belagers zijn gearresteerd, waarna ze jarenlange celstraffen zouden hebben gekregen wegens drugs- en wapenbezit en corruptie.

In Nederland staat Faassen geregistreerd als bestuurder van het bedrijfje Molenkade Ontwikkeling, waar niemand de telefoon opneemt. Enige aandeelhouder is een bv gevestigd op Cyprus. Van daaruit lopen opmerkelijke lijntjes richting Rusland. De Cypriotische bv wordt gerund door bedrijven die volgens onderzoeksjournalisten van het Russische Scanner Project een rol spelen in het imperium van oligarch Arkadi Rotenberg, een vertrouweling van Poetin die op de internationale sanctielijst staat. Diezelfde bedrijven – Belserve Consultants en Vaspaco Properties – doken ook op in berichten over een witwasschandaal in Moldavië. Volgens een Moldavische nieuwssite waren de eigenaren betrokken bij een vijandige overnamepoging van een bank, die paste in een reeks schandalen waarbij oligarchen met Russische zakenbelangen opdoken.

Magnitsky-affaire

Belserve en Vaspaco worden door Scanner Project ook in verband gebracht met de Russische vastgoed holding Prevezon, die centraal stond in een witwaszaak in de VS die in 2017 uitmondde in een schikking van bijna 6 miljoen dollar. Prevezon werd ervan beticht gestolen Russisch geld te hebben witgewassen door er onder meer vastgoed in New York mee te kopen. De diefstal staat bekend als de Magnitsky-affaire, vernoemd naar de Russische jurist Sergej Magnitsky, die de fraude aan het licht bracht. De klokkenluider werd vervolgens zelf beticht van betrokkenheid en stierf in 2009 in een cel in Moskou.