Duitser die nog 868 dagen cel in moet gepakt op Amsterdamse woonboot

Beeld ANP XTRA

Hij was eerder veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor oplichting en werd gezocht omdat hij nog een deel van die straf moest uitzitten.

De man maakte gebruik van diverse aliassen. Hij zit nu in detentie in afwachting van overlevering aan Duitsland.

De twee betaalden 3500 euro per maand aan huur voor de boot. Volgens de politie gebeurt het steeds vaker dat criminelen dure woonruimte in Amsterdam huren op vertoon van valse documenten, zoals identiteitsbewijzen of werkgeversverklaringen.

‘Helaas controleren makelaars deze werkgeversverklaringen niet altijd en zien dan ook niet dat ze vals zijn,’ aldus de politie. ‘Ook in deze casus is de werkgeversverklaring niet gecontroleerd en komt een gezochte crimineel eenvoudig aan woonruimte in Amsterdam.’ Volgens de politie zijn de afgelopen jaren meerdere malafide woningbemiddelaars veroordeeld tot celstraffen.