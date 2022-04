Duitse toerist onder dreiging van vuurwapen beroofd in Nieuw-West

Het slachtoffer alarmeerde direct na de beroving de politie. Beeld Joris van Gennip

Het slachtoffer kwam rond 02.30 uur met twee vrienden terug bij zijn hotel aan de Slotermeerlaan. Zijn vrienden gingen alvast naar hun hotelkamer toen de man besloot om de tank van zijn auto nog eens bij te vullen met benzine, die hij had meegenomen in een jerrycan. Terwijl hij daarmee bezig was, voelde hij opeens iets in zijn rug. Het bleek een man te zijn die een vuurwapen op hem richtte.

De man dwong het slachtoffer in te stappen en samen een stukje te gaan rijden. Via de Burgemeester Röellstraat, Henriëtte Roland Holststraat en de Louis Couperusstraat reden ze naar het Adriaan van Oordthof. Daar moest het slachtoffer zijn geld afstaan. Even verderop, op de Burgemeester de Vlugtlaan, stapte de dader uit en verdween uit zicht.

Het slachtoffer alarmeerde direct daarna de politie en deed zaterdag aangifte. De dader is een donker getinte man van tussen de 20 en 25 jaar oud en is ongeveer 1,80 meter lang. Hij heeft een normaal postuur, zwart krullend haar, baard en snor en hij droeg een donker gewatteerde winterjas.