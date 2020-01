Duitse overheid schenkt vier miljoen aan Nationaal Holocaust Museum

De kweekschool aan de Plantage Middenlaan. De tramhalte wordt ook gemarkeerd als historische plek. Beeld Lin Woldendorp

“De kogel is door de kerk. We durven door deze bijdrage te zeggen: het Nationaal Holocaust Museum komt er,” zegt Emile Schrijver, algemeen directeur van het Joods Historisch Museum en het Joods Cultureel Kwartier.

De directie heeft bij de Duitse overheid een verzoek ingediend voor een substantiële bijdrage. “Wij dachten aan een schenking van een half tot één miljoen. Enkele weken geleden kregen we een appje vanuit Duitsland dat we vier miljoen krijgen,” zegt Schrijver.

“Duitsland voelt zich verantwoordelijk voor de geschiedenis. Het land is al lange tijd bezig met een consciëntieuze verwerking van het verleden. Zij nemen met deze bijdrage hun verantwoordelijkheid en willen mensen waarschuwen en ook manen na te denken.”

Schrijver is erg blij met dit bedrag. “We zijn natuurlijk verheugd over dit grote bedrag maar de symboliek erachter is nog belangrijker dan het geld zelf.”

Voor het Nationaal Holocaust Museum is volgens de laatste berekeningen in totaal 27 miljoen nodig, voor onder meer investeringen in beide gebouwen, educatieve programma’s, de vaste tentoonstelling, programmering en de exploitatie tot en met 2026.

Voormalige deportatieplaats

Met de bijdrage van Duitsland is reeds 21 miljoen binnen. Het Ministerie van VWS heeft 5,6 miljoen bijgedragen, privésponsors zo’n vier miljoen. Het museum heeft meer ijzers in het vuur om de benodigde zes miljoen euro binnen te krijgen. Schrijver: “We hebben nog vele aanvragen lopen, onder meer bij de gemeente Amsterdam, buitenlandse overheden, provincies, loterijen en privésponsors.”

Voor het nieuwe museum worden twee panden aan de Plantage Middenlaan verbouwd: de herdenkingsplek in de Hollandsche Schouwburg, de voormalige deportatieplaats waarvan de Joden naar de vernietigingskampen werden gestuurd, en de tegenover gelegen voormalige Hervormde Kweekschool, waarvan Joodse kinderen werden gesmokkeld die in afwachting van hun deportatie in de crèche ernaast werden vastgehouden.

Op de eerste en tweede etage van het nieuwe museum komt een permanente expositie die het verhaal van de deportatie van de Nederlandse Joden en de naoorlogse geschiedenis vertelt. Er wordt ingegaan op de verwerking en effecten van de Holocaust op de samenleving.

Genuanceerd beeld

Het Nationaal Holocaust Museum wil een zo genuanceerd mogelijk beeld van de geschiedenis presenteren. ‘Daarom werken we intensief samen met een grote verscheidenheid aan partners, ook partners die in de Tweede Wereldoorlog aan de kant van de daders stonden. In Duitsland en elders heeft het publieke discours over de oorlog zich in de loop der jaren enorm ontwikkeld, van een discussie over schuld en verwerking naar een debat over vrijheid, rechtsstaat, identiteit en het belang van een open, inclusieve samenleving,’ staat in het persbericht. Het Nationaal Holocaust Museum moet daarmee een bijdrage leveren aan een vreedzaam Europa.

Het tijdelijke museum in de Hervormde Kweekschool gaat 2 februari dicht. De Hollandsche Schouwburg sluit in juni haar deuren. Na de zomer wordt met de verbouwing begonnen die ongeveer twee jaar gaat duren.