Duitse justitie eist 7,5 jaar tegen atlete Madiea G. voor drugssmokkel

Madiea G. Beeld EPA

Madiea G. zegt dat ze in een vormdip zat en naar het WK moest. G. wilde de doping voor zichzelf gebruiken ‘omdat haar carrière niet lekker liep’. Haar slechte vorm leidde tot twijfels. Ze kwam in contact met ‘duistere figuren’ die contacten hadden in de Nederlandse atletiek- en wielrensport. Die zouden haar aan doping helpen.



G. sprak - zo laat haar advocaat weten - met een dopingleverancier af in een Amsterdams café. Daar werd ‘de doping’ (naar later bleek drugs) in haar auto gezet. De bedoeling was dat G. met de ‘doping’ naar een dopingarts in Duitsland zou rijden. Daar zouden zij én andere atleten ze toegediend krijgen.



Hoeveelheid

Justitie gelooft niks van het dopingverhaal, zei de officier van justitie tijdens de zaak. G. moet geweten hebben dat ze met drugs rondreed. Alleen al vanwege de hoeveelheid. “Zoveel geven ze niet mee aan een onervaren koerier.”

G. wil verder niks zeggen over haar leverancier of over andere details. De leverancier zou gedreigd hebben haar ex-vriendin en de twee kinderen van haar ex te ontvoeren. G. is bang dat zij gevaar lopen als ze meer gaat verklaren. Overigens zei ze G. op de dag dat ze werd aangehouden door de Duitse douane dat ze sportschoenen vervoerde en geen drugs of cash geld. In haar auto werd behalve de drugs ook 12.000 euro cash aangetroffen.

G. werd de rechtszaal binnen gebracht met handboeien om. Die mochten af toen de zaak begon. Als ze geweten had dat ze drugs vervoerde, was ze nooit gaan rijden, zegt haar advocaat. Ook werd duidelijk dat G. het zwaar heeft met haar voorlopige detentie. Haar relatie is ondertussen gesneuveld.

Grote lading harddrugs

De Duitse douane trof op 18 juni bij een routinecontrole bij het Duitse Elten een grote lading harddrugs aan in de kofferbak van de auto van G. Het betrof ruim 13 kilo crystal meth en 43 kilo xtc met een geschatte straatwaarde van 2 miljoen euro. Ze had ook nog eens 12.000 euro cash bij zich. Op de smokkel van dergelijke hoeveelheden harddrugs staat in Duitsland een gevangenisstraf van tussen de 2 en 15 jaar.

Een lange celstraf betekent het einde van de topsportcarrière van G. Ze veroverde in het verleden nationale titels op de 100 en de 400 meter. De Amsterdamse was ook een belangrijke schakel in de Nederlandse estafetteploeg. De Atletiekunie hoorde pas van de zaak toen G. al ruim een maand vastzat. Het lukte de bond niet om in contact met haar te komen. Haar familie wees hulp af.