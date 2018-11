Duitse interesse in failliet Travelbird

20 Tot nu hebben zich voor circa 20 miljoen euro schuldeisers gemeld bij de curator van Travelbird

Een tiental hotels heeft aangeklopt bij brancheorganisatie Horeca Nederland, met elk een schadepost tussen de 10.000 en 27.000 euro. "Voor een familiehotel is dat veel geld," aldus een woordvoerder. Horeca Nederland overweegt een gezamenlijke claim in te dienen.



Bij 20 miljoen zal het niet blijven. In 2016 - het laatste jaar dat Travelbird cijfers deponeerde - stond er voor 44 miljoen euro schuld in de boeken, plus een negatief eigen vermogen van 900.000 euro.



Het bedrijf ontsloeg dat jaar meer dan de helft van het personeel. Daarop liep het jaarverlies terug van 14,6 naar bijna 3 miljoen, terwijl de omzet (134 miljoen) gelijk bleef. Travelbird was naar eigen zeggen sinds begin dit jaar winstgevend.



Geldschieters

De geldschieters kunnen eveneens naar hun centen fluiten. De Duitse webgigant Rocket Internet (Zalando, Hello Fresh, ) ziet de 31,6 miljoen euro verdampen die het in drie rondes - en in ruil voor een belang van 25 procent - in Travelbird stopte. Ook het Amsterdamse Main Capital, dat twee jaar geleden een tussen­krediet van 6,2 miljoen aan Travelbird verschafte, en investeerder Keen van voormalig KPN-topman Ben Verwaayen (4,8 miljoen) gaan de boot in.



Oprichters Dennis Klompalberts en Symen Jansma zien allebei een ­papieren vermogen van circa 56 miljoen euro verdampen. Jansma leende in 2016 1 miljoen euro aan zijn bedrijf. Jansma ging vorig jaar aan de slag met het opzetten van een luxevariant - Blackbird - die afgelopen september alsnog onder de vlag van Travelbird werd gelanceerd. Klompalberts blijkt zich deze zomer stilletjes uit de operationele leiding van het bedrijf te hebben teruggetrokken.



Alle 310 medewerkers is ontslag aangezegd met de gangbare opzeg­termijn van zes weken, wat Travelbird tot half december de tijd geeft.