Duits OM: lever Amsterdamse plofkrakers uit

Omar E. en Hassan K. zouden volgens justitie in de nacht van 1 februari een pinautomaat hebben opgeblazen in Neukirchen-Vluyn, een plaatsje vlak bij Venlo. Door gas in de machine te spuiten en tot ontploffing te brengen, maakten ze 118.000 euro buit.



Twee weken later gebeurde hetzelfde in Simmerath, dicht bij de Nederlandse grens. Daar werd 120.000 euro buitgemaakt.



In Duitsland worden veel vaker plofkraken gepleegd door criminelen uit de omgeving van Utrecht en Amsterdam, die ook door de Nederlandse politie nauw in de gaten worden gehouden. In Duitsland zijn straffen voor plofkraken doorgaans zwaarder dan in Nederland.



Zware geweldsmisdrijven

Omar E. wordt door zowel het criminele milieu als de recherche in verband gebracht met een aantal zware geweldsmisdrijven in Amsterdam, al ontbreekt daarvoor vooralsnog hard bewijs.



Langer geleden werd E. vervolgd voor berovingen, inbraken en een autodiefstal.



Op 1 april, twee maanden na de plofkraken waarvan hij wordt verdacht, was E. doelwit van een liquidatiepoging in de Diamantbuurt. Hij werd na een avond uit door twee mannen onder vuur genomen. De twee hadden hem kennelijk opgewacht bij zijn huis in de Carillonstraat. E. rende weg, werd in zijn been getroffen, maar wist te ontkomen.



