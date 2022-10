Duikinstructeur overleden na incident in zwembad Amstelveen

Een duikuitrusting met persluchtfles. Beeld Getty Images

Het slachtoffer is een man uit Amsterdam, een instructeur van duikvereniging Nemo. Hij was bezig met een duikles in het instructiebad toen het incident plaatsvond. De Arbeidsinspectie gaat onderzoek doen naar de toedracht van het incident. Het zwembad is ontruimd en gaat zondag niet meer open.

De Amstelveense burgemeester Tjapko Poppens spreekt over een ‘noodlottig ongeval’. “Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar de nabestaanden van het slachtoffer. Ook medewerkers van het zwembad en aanwezigen bij het incident zijn geschokt en aangeslagen. Slachtofferhulp en GGD zijn ingeschakeld voor mensen die daar behoefte aan hebben. Bij duikvereniging Nemo is de verslagenheid na het incident groot. Verder wachten we de resultaten van het onderzoek van de arbeidsinspectie af.”