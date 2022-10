Duikinstructeur Amstelveen omgekomen door verkeerde combinatie fles en kraan

Volledige set onderwaterduikuitrusting. Beeld Getty Images

De duikfles van de Amsterdamse duikinstructeur had een ander type schroefdraad dan dat van de kraan die erop gemonteerd zat, meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie na een eerste onderzoek.

Als de fles en kraan niet compatibel zijn kan de fles onverwachts met geweld losschieten, wat zondag gebeurd lijkt te zijn in zwembad De Meerkamp in Amstelveen. Tijdens een introductieduik kwam de duikfles met een enorme kracht los van de kraan, en raakte vervolgens de instructeur van de Amstelveense duikvereniging Nemo, die op het moment van de ontploffing aan de rand van het bad stond. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Bij eerdere vergelijkbare ongelukken was dit ook vrijwel altijd de hoofdoorzaak, meldt de Arbeidsinspectie, hoewel er vaak voor wordt gewaarschuwd. De schroefdraad van de kraan is dan kleiner dan de draad in de fles, waardoor er een risico ontstaat dat ze van elkaar loskomen. Als ze perfect op elkaar aansluiten is dat gevaar er niet.

Nalopen van materiaal

De arbeidsinspectie heeft de Nederlandse duikbranche donderdag gevraagd om hun materiaal goed te controleren, en te checken of de maten die op de fles en op de kraan zijn gestanst overeenkomen. Als het er niet op staat of als de code onleesbaar is geworden, wordt geadviseerd ze door een expert te laten nalopen.

Hoe het precies kan dat de overleden duikinstructeur gebruikmaakte van de verkeerde combinatie fles en kraan wordt nu nog onderzocht.