Duikers zoeken naar bestuurster auto Nieuwendammerdijk

Beeld anp

De auto raakte in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.00 te water in een zijtak van het IJ, ter hoogte van de trailerhelling. Veel hulpdiensten waren ter plekke. De toedracht van het ongeval is nog onbekend.

Volgens de brandweer konden drie oudere kinderen het voertuig snel verlaten. Drie duikteams hebben ‘s nachts al ruim een uur gezocht naar de bestuurster van de wagen, maar konden haar niet vinden. Volgens een woordvoerster van de brandweer gaat het om de moeder van de kinderen, maar de politie kon dat zondagmiddag nog niet bevestigen.

Tekst gaat verder onder tweet

#Auto met vier inzittenden drie kinderen en een bestuurster raakt te water de kinderen kwamen zelf uit het water. Best spoorloos. Het #waterongeval vond vannacht om 02.06 uur plaats. Vele hulpd ter pl. Auto een Volkswagen Sharan om 06.30 uur geborgen. Nieuwendammerdijk @noord020. pic.twitter.com/vz9sY0ce0F — Martin Damen (@martindamen58) 21 februari 2021

Duits kenteken

Op beelden van fotograaf en cameraman Martin Damen is te zien dat het gaat om een grijsachtige auto met Duits kenteken. De letters BOR verwijzen naar het district Borken in Noordrijn-Westfalen, vlak over de grens bij Aalten in de Achterhoek.