Duikers dobberen in ondergelopen fietsenstalling Leidseplein

Het was al voorspeld: de aanleg van een grote fietsenstalling onder het Kleine-Gartmanplantsoen zou een lastige klus worden. Nu zwemmen er duikers door de kelder-in-aanbouw: door een lekkage staat de boel onder water.

De aanleg van een enorme fietsenstalling onder het Kleine-Gartmanplantsoen kampt met tegenslag. Door een lekkage is de bouwkuip volgelopen met water. Duikers zijn inmiddels al bijna twee weken twaalf uur per dag bezig met reparatiewerkzaamheden.

De fietsenstalling is een ingewikkelde klus: onder het plantsoen loopt nog steeds het water van de Lijnbaansgracht onder het Leidseplein door tot aan de Melkweg. Gisteren werden zandzakken geplaatst om de waterloop te blokkeren.

De lekkage ontstond al op 30 januari, waarna de bouwkuip snel volliep met water. Volgens een woordvoerder van de gemeente was een onverwachte holle ruimte de boosdoener. “Die wordt nu gedicht. De verwachting is dat de bouwkuip eind februari weer leeggepompt kan gaan worden. Dan kan ook de brug, die tijdelijk was afgesloten voor zwaar verkeer, weer worden opengesteld.”

Holle ruimte

Hoewel het water uit de waterloop komt, stelt de woordvoerder dat de lekkage niet wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van de ondergrondse waterloop. “De palenwand van de fietsenstalling sluit zowel aan de zijde van de Lijnbaansgracht als aan de kant van het Leidseplein aan op de achtergebleven waterloop. Aan de zijde van de Zieseniskade is een lek in die palenwand bij het landhoofd ontstaan, maar de oorzaak is dus de holle ruimte.”

Er is besloten om beide zijden van de fietsenstalling nu te verstevigen. Ook worden langs de wand preventief extra groutkolommen aangebracht om te voorkomen dat hier ook lekkage optreedt. Volgens de woordvoerder heeft de tegenslag geen gevolgen voor de opleverdatum van de fietsenstalling. Die kan naar verwachting begin 2021 open.

Dat de aanleg van de fietsenstalling een ingewikkelde klus zou worden, stond al voor aanvang van de werkzaamheden vast: het is een kwetsbare plek en de aanwezigheid van de ondergrondse waterloop compliceert de boel nog meer. Tijdens de officiële openingshandeling werd de ceremoniële eerste paal bijvoorbeeld niet geslagen maar gedraaid, omdat dat te veel trillingen en lawaai zou veroorzaken.

Ingrijpend

De bouw van de grote garage is ingrijpende operatie. De bouwers groeven eerst een zeer diepe kuil vanwege de riante binnenhoogte van de stalling van 3,20 meter. Voor de bouw werden in totaal 500 palen de grond in gedraaid. Daarna werd het dak gemaakt, waarna uiteindelijk de ruimte eronder wordt uitgegraven.

In de stalling kunnen dan ruim tweeduizend fietsen worden gestald. Bovengronds ontstaat meer ruimte, waardoor het plein kan worden heringericht als ontmoetingsplek. Er komen zitbanken, nieuwe bomen en er zal meer ruimte zijn.

De werkzaamheden op het Kleine-Gartmanplantsoen vormen voorlopig het sluitstuk van grootschalige en langdurige werkzaamheden in de omgeving van het uitgaansplein, dat de afgelopen jaren gestalte heeft gekregen. Het is de bedoeling dat het een veel prettiger ‘verblijfsgebied’ moet worden. Wethouder Sharon Dijksma stelde destijds dat het een ‘levendige plek met veel allure’ moet worden.

De aanwezigheid van zoveel stallingsmogelijkheden in de nieuwe fietsenstalling stelt de gemeente bovendien in staat strenger op te treden tegen mensen die hun fietsen bovengronds buiten de rekken plaatsen.