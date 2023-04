Dubieuze ‘schedelmeting’ redde in de oorlog veel Joden. Ook de grootvader van Dick Swaab liet er een uitvoeren

In de Tweede Wereldoorlog probeerden vele Joden aan deportatie te ontkomen door ‘bewijzen’ aan te leveren dat ze niet Joods waren. In het gebouw van het Herseninstituut en Anatomisch-Embryologisch Instituut ondergingen ze hiervoor schedelmetingen. Ook de familie van Dick Swaab, die later directeur werd van het Herseninstituut, klopte er aan voor hulp.

De Amsterdamse huisarts Benjamin Swaab (1874-1960) moet hebben ingezien dat het wetenschappelijke bewijs van een schedelmeting voor een ariërverklaring op z’n minst dubieus was. Maar aankloppen bij het instituut was voor veel Joden een uitweg om aan te tonen dat ze niet (vol)-Joods waren. Tientallen Joden zaten er in het midden van de oorlog elke dag in de gang te wachten op dit ‘ras-onderzoek’ en het erbij behorende verwantschapsonderzoek.

Swaabs collega-huisarts/antropoloog Arie de Froe mat hoofd, neus, oren en bekeek de haarvorm, haardikte, kleur van de ogen, wenkbrauwen en wimpers. Ook keek hij naar de vorm van de handen, de spraak en motoriek. Alle gegevens noteerde hij nauwkeurig op een standaardformulier.

Het was belangrijk zo veel mogelijk ‘bewijzen’ te vergaren om de kans zo groot mogelijk te maken dat ze niet meer als vol-Joods werden gezien.

Alles om van Jodenster af te komen

“Joden deden er alles aan om van hun Jodenster af te komen. Men moest een sterk dossier hebben en zich zo goed mogelijk documenteren, met veel bewijsmateriaal. Zo vertelden ze dat ze een buitenechtelijk kind waren en dat hun biologische vader niet-Joods was. Ze kwamen dan met een naam aanzetten van een niet-Joodse man. De gedane schedelmetingen werden vervolgens vergeleken met deze niet-Joodse ‘vader’ en zo werd geconcludeerd dat ze niet vol-, maar half-Joods waren,” zegt historicus Jaap Cohen.

Cornelis Ubbo Ariëns Kappers geeft een demonstratie van een schedelmeting in Beiroet, 1929. Ariëns Kappers wist als schedelmeter 150 Joden te redden. Beeld American University of Beirut Libraries

Cohen schreef in 2015 het vuistdikke boek De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira, een publieksuitgave van zijn proefschrift, over de Amsterdamse Joodse schrijver-psycholoog Eli d’Oliveira (1886-1944) die zich ook bij het instituut had gemeld.

Het dossier met alle bevindingen van De Froe werd ondertekend door professor C.U. Ariëns Kappers (1877-1946), neurowetenschapper en destijds directeur van het Herseninstituut. Het werd vervolgens via advocaten naar de Duitse jurist Hans Calmeyer, een omstreden ambtenaar, gestuurd, die de aanvragen al dan niet honoreerde.

In het archief van De Froe staan de gegevens van vijfhonderd Joden die bij het Amsterdamse instituut een schedelmeting hebben laten uitvoeren. Ook de kaart van Benjamin Swaab, de grootvader van arts en neurobioloog Dick Swaab, zit daarin. Volgens Dick Swaab, die zelf tussen 1978 en 2005 aan het hoofd stond van het Herseninstituut, heeft ook zijn vader Leo Swaab (1908-1997) een antropologisch onderzoek ondergaan, al zit er geen kaart van hem in dit archief.

“Hij sprak eigenlijk nauwelijks over de oorlog en heeft niets over de schedelmeting verteld. Wel riep hij na de oorlog zo nu en dan uit dat hij ‘ein gut proportionierter Süd-Ariër’ was. In het Herseninstituut is er niets meer over te vinden. Pas later, toen ik er al geruime tijd directeur was, vielen alle puzzelstukjes in elkaar,” zegt Swaab (78).

Natuurlijk volkomen onzin

Zijn vader en grootvader hebben de oorlog overleefd. “Thuis werd altijd met eerbied over Ariëns Kappers gesproken. Dat ik later zelf directeur werd van het Herseninstituut is een bizar toeval,” zegt Swaab.

Terugkijkend op al die rassen- en verwantschapsonderzoeken zegt hij: “Die conclusies voor zo’n ariërverklaring waren natuurlijk volkomen onzin. Maar ik vind het een mooie manier om de wetenschap op die manier tegen de bezetter te gebruiken.”

In het archief-Calmeyer is overigens ook geen dossier te vinden van de schedelmeting van zijn vader door De Froe. Het archief is deels vergaan en daarmee dan ook niet volledig. Ook waren er wel Joden die hun kaart na de oorlog uit het archief visten.

De kaart van kunstenaar Lex Horn (1916-1968) is wel teruggevonden in het archief. Zijn dochter Linda: “Mijn vader was voor de oorlog uitbrak helemaal niet bezig met zijn Joods-zijn. Hij ging ook niet naar de sjoel. Mijn vader was een grote kerel en niet onmiddellijk als Jood herkenbaar. De oorlog heeft hem tot Jood bestempeld. Hij probeerde allerlei listen te verzinnen om zichzelf tot half-Jood te laten verklaren. Een bevriende huisarts zei tegen hem: ‘Zeg maar dat ik je vader ben.’ Zijn ouders speelden dat spel mee.”

Huisarts/antroploog Arie de Froe. Beeld Familiearchief

Na het onderzoek gefeliciteerd

In de jaren zestig schreef Lex Horn dagboeknotities op en keek hij terug op zijn oorlogsjaren. “Hij schreef in zijn notities dat hij na dat onderzoek werd gefeliciteerd met zijn prachtige arische schedel.”

Ook van Eli d’Oliveira, die in mei 1943 naar De Froe toog, zit een kaart met zijn schedelmeting in het archief. In het metingsrapport van d’Oliveira, dat in het boek van Jaap Cohen is afgedrukt, staan de afmetingen van bijvoorbeeld diens neusbreedte (34 mm), neuslengte (57 mm), neusdiepte (35 mm) en neusvorm (‘recht’). De conclusie van De Froe en Ariëns Kappers was uiteindelijk dat d’Oliveira ‘geen joodsche kernmerken vertoont’.

D’Oliveira nam het zekere voor het onzekere en begaf zich ook naar de fysisch antropoloog Henk Bijlmer, directeur van de rassenbiologische afdeling van het Nederlands Instituut voor Erfelijkheidsonderzoek in Den Haag. Deze wetenschapper scherpte de bevindingen naar d’Oliveira aan: ‘Hij is langhoofdig (…), overeenkomend met het Nederlandse gemiddelde; hij heeft een gewone neus, dunne lippen, normaal ontwikkelde kin. (…) blik, spraak en gedrag zijn niet joods. (…) Uit de antropologische resultaten lijdt het dus geen enkele twijfel dat de heer Abraham Elia Jessurun d’Oliveyra als volarisch moet worden beschouwd’.

Uiteindelijk zou het niet baten. Net als tal van andere Joden die bij het Herseninstituut hadden aangeklopt, werd d’Oliveira alsnog gedeporteerd naar Auschwitz, waar hij in 1944 is vermoord.

Herseninstituut en Anatomisch-Embryologisch Instituut Het Herseninstituut en het Anatomisch-Embryologisch Instituut zaten tijdens de oorlog in het statige gebouw aan de Mauritskade (thans Pillows Hotel). Arts en hersenonderzoeker C.U. Ariëns Kappers (1877-1946), die van 1908 tot 1946 directeur van het Herseninstituut was en huisarts/antroploog Arie de Froe vormden er samen een koppel bij het ‘ontjoodsen’ van honderden Amsterdamse Joden. De Froe (1907-1992) die zich al voor de oorlog bezighield met het meten van eigenschappen van het menselijk lichaam, verrichtte in de oorlog de schedelmetingen om zo Joden te redden van deportatie. De formulieren werden na zijn bevindingen door Ariëns Kappers ondertekend. Ariëns Kappers zou in 1942 eigenlijk met pensioen gaan, maar besloot dit wegens de oorlog nog even uit te stellen om het instituut door de oorlog heen te loodsen. Hij protesteerde in de jaren dertig al tegen het nazisme en sprak zich publiekelijk uit tegen antisemitisme. In 1933 had hij samen met veertig andere Nederlandse professoren een comité opgericht om Joodse studenten uit Duitsland te helpen. Ook konden Joodse studenten uit Nederland tot september 1942 nog promoveren bij hem. De latere neuroloog David Moffie (1915-2002) was in september 1942 zijn laatste Joodse promovendus. Op een foto van de promotie staat Moffie met Jodenster en zijn twee paranimfen afgebeeld. Vier maanden eerder promoveerde Leo Swaab, in mei 1942, aan de UVA. Swaab en zijn twee paranimfen dragen alle drie een Jodenster op hun rokkostuum. Swaab had zijn proefschrift deels geschreven op zijn onderduikplek: tussen het plafond en de vloer in zijn ouderlijk huis. De Froe, Ariëns Kappers en Calmeyer kregen alle drie een Yad Vashemonderscheiding voor het redden van honderden Joden. Op 4 mei tijdens het programma Open Joodse Huizen/Huizen van verzet vertellen Dick Swaab en Erik Ariëns Kappers, achterneef van C.U. Ariëns Kappers, in het Pillows Hotel het verhaal over de schedelmetingen in de oorlog. Op 30 april vertelt Dick Swaab in de voormalige Vrouwenkliniek in het Wilhelmina Gasthuis het verhaal van zijn vader Leo Swaab, die er als gynaecoloog werkte.