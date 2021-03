Dubbele gevoelens bij nieuwe avondkloktijd: ‘Het brengt niet veel’

Beeld ANP

Waar de avondklok in veel andere landen al tijdens de eerste lockdown als maatregel werd ingevoerd, in Nederland wilde het kabinet er lange tijd niet aan. De maatregel werd als te grote inbreuk op de bewegingsvrijheid van Nederlanders beschouwd. Toch loodste premier Rutte de maatregel half januari door de Kamer onder druk van de oprukkende Britse variant van het virus en beelden van overvolle ziekenhuizen in Engeland. Daarbij deed hij de belofte dat de avondklok bij versoepelingen als eerste maatregel van het lijstje geschrapt zou worden.

Zaterdag 23 januari ging de maatregel in en sindsdien mag je alleen nog de straat op tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends als je de hond moet uitlaten of een werkgeversverklaring hebt.

In de week na de invoering van de avondklok was het op veel plekken in Nederland onrustig en braken er rellen uit. In Amsterdam was het onder andere onrustig in de Molukkenstraat. De rellen doofden langzaam uit, maar politiek gezien bleef het onrustig rond de maatregel. Zeker toen op 16 februari de rechtbank in Den Haag besloot, in een door Viruswaarheid aangespannen rechtszaak, dat de juridische basis voor de maatregel ontbrak en de avondklok per direct werd opgeheven.

Een juridisch steekspel volgde. Middels een spoedappèl lukte het de landsadvocaat nog diezelfde middag om de avondklok overeind te houden tot het hoger beroep enkele dagen later. Dat RIVM-directeur Jaap van Dissel in het bijzijn van activist Willem Engel voor de rechtbank moest betogen dat de avondklok wel degelijk effect had op de bestrijding van het virus, maakte het proces al een overwinning voor Viruswaarheid. Al verloren ze uiteindelijk het hoger beroep en werd er met een noodgang een spoedwet door de Kamers geloodst.

Onder druk

Op dit moment is er veel kritiek dat de maatregel als wisselgeld wordt gebruik om andere versoepelingen, zoals het openen van kappers en winkelen op afspraak, mogelijk te maken. Volgens premier Rutte was er twee weken geleden geen ruimte om de avondklok in te trekken. “Hij ligt nog steeds bovenop de stapel, maar het moet wel kunnen.”

Ook wordt het effect van de avondklok door tegenstanders in twijfel getrokken. Doordat de maatregel tegelijkertijd met de bezoekregel van maximaal één persoon is ingegaan, is het effect lastig te staven. Maar 4 op de 10 Nederlanders denkt dat de avondklok bijdraagt aan het omlaag brengen van het aantal besmettingen, wel zegt meer dan 90 procent zich aan de regel te houden.

Afgelopen vrijdag gooide D66-leider Sigrid Kaag de knuppel nog maar eens in het hoenderhok door te zeggen dat de avondklok met de komst van de zomertijd ‘heel snel’ weg moet. Een paar dagen later zei ze spijt van die uitspraak te hebben.

Maar onder druk van de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad wordt er nu enkele dagen later toch gesleuteld aan de avondklok. De burgemeesters zien dat het draagvlak afneemt, mede door de zomertijd die ingaat, het langer licht blijft en de ramadan die binnenkort begint. Bij elkaar opgeteld komt de handhaving daardoor in het geding, volgens de burgemeesters. Minister Grapperhaus (Justitie) noemde het verschuiven van de avondklok daarom een ‘begrijpelijke, beargumenteerde suggestie’.

Tjakko Dijk (43) uit Amsterdam-West

Tjakko Dijk. Beeld Privéfoto

“Ik ben blij met het extra uurtje. Persoonlijk vind ik nogal wat van de avondklok, al begrijp ik wel dat maatregelen nodig zijn. Als alleenstaande Amsterdammer zijn de doordeweekse avonden van groot belang voor je sociale contacten. Gisteravond was een vriend hier eten en dan zit je constant op je horloge te kijken. Dat hoeft straks minder.”

“Dubbel vind ik het wel, want het wordt voor mij maar steeds niet duidelijk wat de avondklok bijdraagt aan het omlaag brengen van het aantal besmettingen. Ik begrijp dat je het jongeren die willen feestjen moeilijker maakt. Maar je raakt de alleenstaanden wel echt hard. Ook werd er gezegd dat de avondklok als eerste weg zou gaan bij versoepelingen, dat had de regering nooit mogen zeggen.”

Belinda Okoobo (22) uit Amsterdam-Noord

Belinda Okoobo Beeld Privéfoto

“Het extra uurtje brengt niet veel verandering in mijn leven, terwijl de avondklok dat wel heeft gedaan. Ik woon van mijn vrienden als enige in Noord en daardoor is het contact met elkaar verminderd. Vaak voel ik mij daardoor eenzaam en slecht. Ik zit nu elke dag thuis en wordt langzaam een robot. Na mijn schoolwerk ga ik boodschappen doen, koken, eten en daarna moet je binnenblijven.”

“Doordat het nu naar 22.00 uur gaat, kan ik misschien wel wat makkelijker bij vrienden gaan eten, maar ik blijf vinden dat het niet klopt. Het voelt al alsof er een jaar van mijn leven is afgepakt. Wanneer wordt er naar ons geluisterd, het voelt oneerlijk. Je kan dit een paar weken doen, maar nu het al maanden duurt, wordt het ondraaglijk.”

Kasper Hermans (31) uit Amsterdam-Nieuw-West

Kasper Hermans Beeld Privéfoto

“Ik moet vaak tot 19.00 uur werken en voordat ik dan klaar ben met eten is het zo 20.15 uur. Als ik daarna nog even naar buiten wil, moet ik echt haast maken. Ook woont mijn vriendin op 35 minuten fietsen, dus dan staat er vaak nog wel wat druk op om op tijd bij haar te zijn. Voor mij is het uurtje extra dus wel lekker.”

“Ik denk dat het straks ook mentaal lastig is om binnen te zitten als het buiten nog licht is tijdens de avondklok. Dan wordt de weerstand nog groter. Maar liever had de avondklok helemaal niet gezien. Ik ken mensen die iedere dag van hun baas naar kantoor moeten in plaats van dan ze thuis mogen werken, dat had bijvoorbeeld veel harder aangepakt moeten worden.”