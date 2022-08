Dubbele afschrijving door Waternet bij ruim 25.000 Amsterdammers

Het bedrag dat te veel afgeschreven is wordt in de loop van volgende week teruggestort, aldus wethouder Melanie van der Horst (Water). Beeld Getty Images/PhotoAlto

Dat schrijft wethouder Melanie van der Horst (Water) in een brief aan de gemeenteraad. De verkeerde afschrijving heeft in totaal 25143 mensen getroffen. Bij 6129 van hen is het afgeschreven bedrag verdubbeld, gemiddeld werd er € 57,89 afgeschreven, waar dat € 28,94 had moeten zijn. De overige 19014 mensen zagen tweemaal het verschuldigde bedrag afgeschreven worden. Daar is gemiddeld € 60,88 afgeschreven. Volgens de wethouder zijn er geen mensen die bij beide groepen gedupeerden horen.

Nadat de dubbele afschrijvingen werden geconstateerd is Waternet begonnen met het informeren van de mensen om wie het gaat. Die zullen deze week een brief of mail ontvangen met excuses en uitleg. Het bedrag dat te veel afgeschreven is wordt in de loop van volgende week teruggestort, aldus de wethouder. Voor vragen kunnen gedupeerden terecht bij Waternet.

Terugboeken

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de verkeerde afschrijvingen is. Een woordvoerder van Waternet laat weten dat er eerst wordt gewerkt aan het terugboeken van de verkeerd afgeschreven bedragen en vervolgens zal het bedrijf naar de oorzaak gaan zoeken.

Waternet kampt al langer met problemen rond incasso’s. Zo werden in juni zonder aankondiging honderden euro’s afgeschreven bij ruim driehonderd Amsterdammers. Het bedrijf inde toen openstaande bedragen die eerder nog niet waren afgeschreven, doordat het nieuwe ICT-systeem nog niet op orde was. En in de zomer van 2021 kregen ruim een kwart miljoen Amsterdammers te horen dat er binnen een paar dagen meerdere bedragen werden afgeschreven, omdat Waternet achterstallige rekeningen moest incasseren.

