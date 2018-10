Dubbeldekkerbussen 'knielen' voor het VUmc

Door de laaghangende bovenleiding van de tram passen de dubbeldekkers niet via de ov-baan onder de brug die het ziekenhuis en de polikliniek verbindt door. Via de openbare weg is ook geen optie, dan hindert de bus het verkeer. En omrijden is natuurlijk ook niet praktisch.



Dus bedacht Connexxion een andere oplossing. Door het hydraulisch systeem van de bus is het mogelijk die iets te laten zakken. Zes centimeter is er voor nodig om precies genoeg ruimte te krijgen om veilig door te rijden. En dus stoppen bussen voortaan eventjes voordat ze onder de brug doorgaan.



'Alhoewel natuurlijk niemand voor ons hoeft te knielen, zijn wij erg blij met deze eerbiedige oplossing,' grapt het Amsterdam UMC op Facebook, waar een video van een zakkende bus te zien is.