Drukte op komst: kunnen ondernemers de 1,5 meter bewaken?

De verantwoordelijkheid om de drukte in de Amsterdamse binnenstad dit weekend in de hand te houden ligt deels bij ondernemers en straatartiesten zelf, vindt burgemeester Halsema. Dat valt niet bij iedereen goed, maar de meesten doen hun best.

Op de Dam poseert een levend standbeeld dat de dood moet voorstellen als vanouds bij een groepje toeristen. Gehuld in een zwart gewaad, met een doodshoofd als masker, een zeis in de hand en een gigantische (nep)joint in zijn mond: al elf jaar lang is de Roemeense Stelian in zijn macabere outfit vrijwel elke dag voor het Koninklijk Paleis te vinden.

Hij merkt dat mensen de coronaregels steeds vaker aan hun laars lappen. “De mentaliteit is veranderd. Vooral toeristen houden nauwelijks rekening met afstand.”

Dat hij volgens de burgemeester eraan moet bijdragen dat mensen tóch ver genoeg uit elkaar blijven staan vindt hij begrijpelijk. Want: iedereen is verantwoordelijk, dus ook hijzelf, aldus de Magere Hein-imitator. Stelian probeert mensen erop aan te spreken waar mogelijk, maar er wordt zelden naar geluisterd. “Daar kan ik verder ook niets aan doen. Ik neem wel mijn eigen verantwoordelijkheid door me regelmatig te laten testen.”

Stelian poseert al elf jaar als Magere Hein op de Dam. Beeld Juliët Boogaard

Eigenwijze toeristen

Bij de hotdogkraam van Carlo Guida, een andere vaste waarde op de Dam, wordt de hongerige klant veelvuldig op de 1,5 meter gewezen. Er hangen zo’n zeven bordjes op de kraam. “In het weekend geven we ook het eenrichtingsverkeer aan met linten,” zegt Guida, “maar toeristen zijn eigenwijs.” Volgens Halsema hebben ondernemers vanwege de drukte ‘extra’ verantwoordelijkheid, maar meer dan dit kan Guida niet doen, luidt zijn oordeel.

Daar sluit Rob Rijnholt, eigenaar van de Poolbar, zich bij aan. “Ik vind dat er al heel veel verantwoordelijkheid bij de ondernemers ligt.” Van ‘extra’ is dan ook geen sprake, wat hem betreft. “We checken al de temperatuur van gasten bij de deur en mensen laten hun contactgegevens achter bij het maken van een reservering.”

Bij dat laatste zit wel een kink in de kabel: die gegevens mogen vanwege privacyredenen niet bewaard worden. “We vragen wel of we het mogen bewaren, zodat we mensen kunnen bereiken als iemand in de kroeg het virus blijkt te hebben, maar daar hebben mensen dus zelf zeggenschap over.”

Verder mag er in de kroeg in de Voetboogstraat niet meer gedanst worden, iedereen moet blijven zitten. Gebeurt dat niet, dan wordt daar steevast tegen opgetreden.

Maar waar stopt de verantwoordelijkheid van eigenaar en personeel, en begint die van de gasten? “Als mensen niet luisteren, is dat niet aan ons te wijten. Maar: die mensen wil je sowieso niet binnen hebben, want dan ben je gewoon een lul.”

Ook in de Poolbar worden maatregelen getroffen om afstand tussen gasten te waarborgen. Beeld Juliët Boogaard

Creatief met condooms

Theodoor van Boven, eigenaar van de Condomerie in de Warmoesstraat, heeft begrip voor de opmerkingen van de burgemeester. Hij vindt het wel een leuke uitdaging: “Het is iets waar je goed over na moet denken om een oplossing te vinden, daar houden we van.” In de condoomwinkel is dan ook een hele rits maatregelen genomen: van pijlen op de vloer tot een groot plastic scherm in het midden en van ‘vingercondooms’ voor bij het pinnen tot handgel met een voetpompje. “Anders raak je telkens datzelfde pompje aan met je handen.”

Maar, zegt Van Boven: “Achter de voordeur houdt het op.” Als drommen mensen zich verzamelen voor zijn winkel zal hij daar wat van zeggen, maar verder reikt zijn verantwoordelijkheid wat hem betreft niet. En ook in de winkel geldt: je kan iemand maar zo vaak terechtwijzen. “Maar we doen er absoluut alles aan, we hebben zelfs een speciaal schaaltje voor contant geld en gebruiken ‘condospirit’ (een fles spiritus, red.) om alles schoon te houden.”

Je maintiendrai

Een van de kapiteins — die niet met naam genoemd wil worden — van bootverhuur Stromma op het Centraal Station is minder gelukkig met Halsema’s uitspraken. “Ik verwacht duidelijke regels die gehandhaafd worden. Maar omdat dat niet gebeurt zit er een aantal boten tussen dat zich niet aan de maatregelen houdt. Daardoor ontstaat er valse concurrentie. Als je als stad niet handhaaft, geef je het recht aan de grootste asocialen.”

Vanwege gebrek aan handhaving door de politie, kan de verantwoordelijkheid wat hem betreft niet bij de ondernemer gelegd worden. “Dat is te makkelijk. Al die tijd is niemand op straat op de 1,5 meter aangesproken, terwijl wij die verantwoordelijkheid vanaf dag één al hebben genomen.” Hij noemt de wapenspreuk van Nederland om zijn verontwaardiging te illustreren: je maintiendrai. “Ik zal handhaven, betekent het. In het geval van Amsterdam is dat eerder ‘ik zal gedogen’.”