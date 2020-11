Drukte op Black Friday afgenomen na oproep binnenstad te mijden

Beeld ANP

Er zijn daarom vrijdag geen nadere maatregelen getroffen bovenop hetgeen al gold, zoals het ingestelde eenrichtingsverkeer. De gemeente had al ervaring met die maatregel, omdat deze al in augustus in ingezet. Nadat vrijdagmiddag al is opgeroepen om zoveel mogelijk de binnenstad te mijden, werd het bovendien al rustiger.

Burgemeester Aboutaleb zag in Rotterdam vrijdagavond wel reden om zwaarder geschut in te zetten en sloot voortijdig alle winkels.

‘Gekkenhuis’

Het ging in Amsterdam voornamelijk om drukte op de Kalverstraat en Nieuwendijk. Een woordvoerder van de gemeente wijst op Black Friday. “Er zijn veel winkels die met korting adverteren en dat levert veel winkelend publiek op.” Hij stelt dat de gemeente hier dan ook op voorbereid was.

“Het is echt gekkenhuis hier,” zegt Shulamit Löwensteyn die even spullen voor in huis wilde halen. “Ik zag gigantisch veel tieners, van veertien of vijftien jaar. Dat is echt 80% van de mensen die ik hier zie.” Ze maakt melding van ‘hele grote groepen’ waarin mensen geen ruimte voor elkaar bewaren. “Het is als een zondagmiddag in de Efteling of in Nemo. Het voelt alsof ik in een pretpark loop.”

Voor Joost Gimbel, die over het Damrak liep, leek het op de Nieuwendijk alsof er geen pandemie was. “Het leek alsof iedereen wel gratis spullen ging ophalen, er waren zóveel mensen ineens.” Hij zag veel mensen van het Centraal Station richting de stad lopen.

Extinction Rebellion

Een aantal jaren geleden is Black Friday naar Amerikaans voorbeeld overgewaaid naar Nederland. Het was daarom vrijdag ook al ontzettend druk in het pas geopende outletcentrum in Halfweg. Sommige Amsterdamse ondernemers hebben het idee dat ze wel mee móeten doen met Black Friday, anderen kiezen ervoor om de webwinkel 's vrijdags offline te halen.

Vrijdag bleek des te meer dat niet iedereen gelukkig is met Black Friday. Activisten van Extinction Rebellion voerden in vijftien Nederlandse steden actie. Op het Muntplein verzamelden activisten zich rond 14.00 uur om te dansen en zingen op het instrumentaal van Britney Spears' hit ‘Toxic’.