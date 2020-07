Drukte ondanks corona: ‘Wilt u omlopen? Het is te druk in de straat’

Beeld Dingena Mol

Uit angst voor een tweede coronagolf zijn dit weekend in het centrum van de stad handhavers, politie en crowd controllers ingezet om te controleren of de afstandsregels worden nageleefd. Op verschillende plekken, onder meer bij de ingang van de Kalverstraat bij de Dam, meten camera’s de passanten. Ook op de Wallen wordt het aantal bezoekers in de gaten gehouden.

Rond één uur zaterdagmiddag lijkt de drukte in de Kalverstraat, zo op het oog, mee te vallen. “Het is nu nog gemoedelijk,” zegt een van de ambtenaren van de afdeling Crowd Management van de gemeente Amsterdam. “Maar in overleg met de politie kunnen we direct eenrichtingsverkeer invoeren.”

Het bedrijf TSC Crowd Management heeft zaterdag vijftien medewerkers in de straat staan. “Als het moet kunnen we de zijstraten ook afsluiten,” zegt een van hen.

Groene pijl

Klokslag 14.00 uur begint een matrixbord op het midden van de Dam het woord ‘Eenrichtingsverkeer’ te knipperen. Een groene pijl wijst naar de Kalverstraat.

De eigenaar van de hotdogkraam op de Dam baalt ervan. Hij heeft vandaag al minder klandizie. “In ieder geval minder dan vorige week zaterdag. Dat komt door de media. Die zeggen dat het te druk is in de stad. Ik heb allerlei anti-coronamaatregelen gehouden en nu komt er niemand,” zegt kraamhouder Carlo Guda.

Maar volgens de ambtenaar van de afdeling Crowd Management was de maatregel hard nodig. “We hebben dit besloten na een rondje door de straat. Het is een stuk drukker geworden,” zegt hij.

Aanfluiting

Het winkelend publiek mag nu alleen vanaf de Dam de straat inlopen richting Muntplein. Op het Spui en bij de Munt staan medewerkers van TSC Crowd Management de mensen tegen te houden. Het publiek wordt gevraagd wegens drukte om te lopen en via het Rokin de Kalverstraat in te gaan. De stegen en zijstraten zijn immers nog steeds geopend.

Een eigenaar van een kledingwinkel komt verhaal halen. Hij vindt de maatregel een aanfluiting. “Je moet dus nu een lus lopen en via de steeg de Kalverstraat in. Maar in een steeg kun je helemaal geen afstand houden van elkaar.”

Lunchroom De Drie Graefjes aan het Rokin pikt van de D-tour intussen een graantje mee. “Ons terras zit nu helemaal vol,” zegt een meisje achter de toonbank.

Angst voor corona

Op de Nieuwendijk is geen eenrichtingsverkeer ingevoerd, alhoewel het daar op zijn minst net zo druk oogt dan in de Kalverstraat. Els en Toon Boerkamp uit Zoetermeer willen met hun 11-jarige kleinzoon Lysander vanaf de Dam de Nieuwendijk inlopen, maar ze staan plotseling stil, aarzelen en lopen weg. “We gaan liever via de overkant van het Damrak terug naar het station. Uit angst voor corona. Het is ons hier te druk,” zegt Toon Boerkamp.

Twee 14-jarige meisjes Zara en Romaisa trekken zich weinig aan van de drukte. “Ik word nooit ziek,” zegt Zara. “Bovendien kan het nu wel weer,” zegt Romaisa.

Hun opa en oma komen immers ook weer bij hun over de vloer. “We gaan dit jaar niet naar Marokko. Vanwege verschillende redenen. Corona is daar een van.”

Rode stickers

Op de Nieuwendijk loopt Ilse Sourem en haar dochter Sarah van Tilburg, met fiets aan de hand. Ze hebben net kleding gekocht bij Zara. Onderweg deelt Sourem aan winkeliers, café-eigenaren en vakkenvullers stickers uit met een rood hart die wijzen op de 1,5 meter afstand maatregel. De stickers kunnen op kleding, het raam of de grond worden geplakt. Sourem heeft de actie zelf bedacht. “Er moeten veel meer waarschuwingen komen. Mensen denken dat corona al voorbij is.”

Ze loopt een drukke ijswinkel binnen waar de klanten pal naast elkaar staan en geeft de eigenaar een vel stickers. Wat hij van de actie vindt? “Mag ik mijn mening voor me houden? Ze schuiven de ondernemers steeds meer verantwoordelijkheid toe,” zegt de man.

De Wallen

Op de Wallen was het zaterdagmiddag nog relatief rustig. Er waren nog geen straten of stegen afgezet. Twee bewoonsters van de Oudezijds Voorburgwal vlakbij de Oude Kerk zeggen dat het sinds vorige week ineens een stuk drukker is geworden. “Het is nog niet zo druk als voorheen, maar als je hier rondkijkt, is het nog steeds niet coronaproof.”