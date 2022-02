Drukte na de storm voor dakdekkers: ‘Het is gewoon een gekkenhuis’

De stormen van de afgelopen dagen hebben in Nederland voor zeker 500 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Beeld ANP

“Ik noem de naam van ons bedrijf niet hoor, want straks bellen er nóg meer mensen.” Het geeft een goed beeld van hoe razend druk dakdekkers in Amsterdam het momenteel hebben. “De telefoon staat echt roodgloeiend; lekkages, dakpannen weg, loodslabben los. Het is een puinhoop.”

Een rondgang langs meerdere Amsterdamse dakdekkers geeft eenzelfde indruk. Vaak wordt direct doorgeschakeld naar de voicemail en is het inspreken van een bericht door een overvolle inbox soms niet eens meer mogelijk. De paar die de telefoon opnemen, klinken gehaast. “Ik kreeg tot vandaag wel dertig meldingen per uur binnen,” vertelt een medewerker van AKC Dakdekkers. “Ik heb gisteren aan klanten alleen maar nee moeten verkopen.”

Wat er allemaal bij hen binnen komt aan meldingen? Hele daken die zijn weggewaaid, dakterrassen die zijn afgebroken. “Veel narigheid. Maar hoe vervelend het ook is, we kunnen niet overal tegelijk zijn. De eerste mogelijkheid om geholpen te worden is nu pas over een week of vier. Het is een treurige toestand.”

Maanden werk

Bij Consolidated Amsterdam, een groot dakdekkersbedrijf voor zakelijke opdrachtgevers, is de situatie ook extreem. “Maandag alleen al kregen we duizend meldingen binnen, dat is behoorlijk,” zegt marketingmanager Janneke Konings. Ze springt nu bij om het aantal schademeldingen te kunnen verwerken. “We zijn echt met man en macht aan het werk om alles zo snel mogelijk op te lossen. Maar waarschijnlijk hebben we hier maanden werk aan.”

Behalve rondvliegende dakbedekking, raakten door de storm ook zonnepanelen los of beschadigd. “We krijgen veel meldingen van externe schade door dingen die op de zonnepanelen terecht zijn gekomen. Het is dus wel iets drukker, maar het valt te overzien,” aldus het hoofd technische afdeling van Zonnefabriek BV.

Schuttingen en dakpannen

Amsterdammers steken zelf ook de handen uit de mouwen om de stormschade te herstellen. Bij bouwmarkten Gamma en Praxis zien ze een grotere vraag naar schuttingmaterialen, palen, hout en dakpannen. Het is volgens een verkoopmedewerker om die reden toch wel iets drukker. Overigens was er ook geen sprake van stilte vóór de storm: “Maar toen waren het nog andere spullen, namelijk tiewraps en touw.”