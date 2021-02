Drukte in OLVG: ‘Door ijzel waren we even terug in oude normaal’

Maandag volop meldingen door gladheid

Vrijwel overal in Amsterdam was het raak, maandagochtend. Meerdere auto’s botsten op elkaar in Buitenveldert en bij een ‘eenzijdige glijpartij’ op de Johannes Vermeerstraat in Oud-Zuid moest een slachtoffer naar het ziekenhuis. Ook vanuit de Programmeurstraat in Noord en de Polsbroekstraat in Zuidoost werden ongelukken gemeld.

Bij de meldkamer ambulancezorg stond de telefoon roodgloeiend. “We worden overspoeld door telefoontjes van mensen die zijn gevallen en letsel hebben opgelopen,” zei een woordvoerder. “Normaal gesproken krijgen we hulp van buurtregio’s, maar dat is niet mogelijk omdat zij het ook druk hebben. We worden nu bijgestaan door meldkamers in het zuiden van het land.”