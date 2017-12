Drukte in de stad: 'Kom niet met de auto'

Bijna alle P + R parkeergarages zijn vol volgens de gemeente; er is alleen nog plek in de parkeergarage bij de RAI. Via een website van de gemeente is live te zien waar nog parkeerplekken zijn.



Meerdere trams rijden met vertraging door dukte, meldt het GVB. De vertraging kan oplopen tot 20 minuten.



Draaiboek

De gemeente maakte in samenwerking met partners als de NS, het GVB en de politie een draaiboek voor deze drukke dagen. Stewards, slimme camera's en wifisensoren monitoren de drukte.



Woensdag zei een projectleider in Het Parool dat het meeviel met de drukte tijdens de kerstdagen: "We hebben niet de indruk dat er minder mensen in de stad zijn, en toch lijkt het minder druk, ook op de belangrijke verkeersaders."