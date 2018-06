Drukte in de stad is nog altijd groeiende ergernis

In januari en februari overnachtten in totaal 1,25 miljoen gasten in een Amsterdams hotel. Dat is 10,5 procent meer dan een jaar geleden, blijkt uit nieuwe cijfers van ABN Amro. Zij boekten tezamen bijna 2,4 miljoen hotelovernachtingen in de stad.



De groei kwam vooral uit Duitsland, Amerika, Frankrijk, Italië, Spanje en de rest van Nederland. In heel Nederland nam het aantal hotelgasten 9,6 procent toe. Het Nederlands Bureau voor Toerisme verwachtte 5 procent groei. De cijfers over januari en februari zitten daar al boven.



Als dit jaar net zo verloopt als 2017, komen er 9 miljoen hotelgasten naar Amsterdam, zegt Sonny Duijn, specialist toerisme bij ABN Amro. Vorig jaar waren dat er 8,2 miljoen.



Ergernis

Daar komen dan nog dagjesmensen bij, plus de toeristen die overnachten op cruiseboten, campings en in Airbnb of bed and breakfast. Airbnb was vorig jaar goed voor 2,1 miljoen overnachtingen in Amsterdam. Dit brengt het totaal aantal bezoekers in Amsterdam richting 22 miljoen.



Rotterdam groeit nog harder: 32 procent meer hotelgasten. Maastricht boekte 13 procent groei, Haarlemmermeer 9,5 procent.