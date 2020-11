Drukte in binnenstad viel zondag ‘reuze mee’

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Karin de Waard (32) loopt met een H&M-tas naar haar fiets op het Damrak. Ze is zondagmiddag met haar vriend wezen shoppen. “We hadden al weken niet meer gewinkeld. Ik ben vandaag wel gegaan omdat ik de kleding toch even eerst wil passen. Toen we rond twee uur de Kalverstraat in liepen, zeiden we meteen tegen elkaar: Oh, dit valt heel erg mee.”

Ook in de winkels was het niet druk, zegt De Waard die haar mondkapje voor heeft. “We konden overal naar binnen. Alleen in H&M Home werden we geweigerd. We hadden geen timeslot gereserveerd.”

Black Friday

De gemeente deed zondag, net als vrijdag en zaterdag, een dringende oproep om niet naar de binnenstad te komen omdat het vanwege Black Friday-aanbiedingen erg druk was. In de pas geopende outletwalhalla in Halfweg werd het zo druk dat de afgelopen drie dagen een bezoekersstop moest worden ingevoerd.

“Ik heb het veel drukker gezien in de Kalverstraat,” zegt De Waard. “Iedereen bekijkt de drukte bovendien vanuit zijn eigen perspectief.”

“Als je bang bent ga je niet naar de stad,” zegt haar vriend.

In de Kalverstraat lopen twee meisjes met waarschuwingsborden rond: ‘Houd anderhalve meter afstand’. Ze krijgen wisselende reacties van het winkelende publiek, van ‘Ga zo door’ en ‘Goed dat je hier staat’ tot ‘Ik ben het er niet mee eens’ en ‘Fuck off’.

Ze gaan dapper verder. “Het was rond twee uur even druk. Nu is het na het instellen van het eenrichtingsverkeer rustiger,” zegt een van hen.

Vrijdag en zaterdag

De drukte van zondag is niet te vergelijken met die van vrijdag en zaterdag, zegt een beveiliger van kledingzaak Bershka. “Vrijdag- en zaterdagmiddag was de rij voor de winkel heel lang. Zondagmiddag was er nauwelijks een rij. Maar er waren bij ons ook geen aanbiedingen meer.”

Volgens twee handhavers die zondag vanaf drie uur in de winkelstraten van de binnenstad rondlopen, valt de drukte vandaag alleszins mee. “Het lijkt van een afstandje druk, maar de mensen kunnen goed anderhalve meter afstand houden. Als je erboven zou hangen, dan zie je dat het best meevalt.”

Ook de straatmanagers in de binnenstad zijn die mening toegedaan. Volgens straatmanager Edith de Vries kwam de anderhalve meter afstand-maatregel zondag niet in het gedrang. Hier en daar stond weliswaar een rij voor de deur maar met de paaltjes en linten voor de ingang kon het winkelend publiek in fases worden binnengelaten.

Volgens straatmanager John Schraven was het in de Pijp ook goed te doen. Het was niet veel drukker dan op andere dagen en iedereen hield zich zondag ‘perfect aan de voorschriften’.