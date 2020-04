Drukte in Amsterdams verkeer neemt weer toe

Amsterdam, iets meer dan drie weken geleden. Inmiddels neemt de drukte in het verkeer weer gestaag toe. Beeld ANP

Terug van weggeweest: de fileberichten. Waar enkele weken geleden het langzaam rijdend en stilstaand verkeer alleen met de grootst mogelijke moeite was op te sporen, hebben de lezers van verkeersberichten weer meer werk. Mensen gaan voorzichtig naar kantoor, de Ringweg begint langzaam maar zeker weer vol te lopen. Zo vaak als voorheen staat het niet vast, maar de toename van het autoverkeer is onmiskenbaar.

Ook uit de gegevens van TomTom blijkt dat langzaam maar zeker meer auto’s zich op de weg begeven. In vergelijking met enkele weken geleden is er sprake van een toename van de reistijden van auto’s in Amsterdam. In de eerste week van april was de vertraging voor een gemiddelde rit vaak maar tien of elf minuten, afgelopen donderdag liep die extra reistijd op tot alweer 22 minuten.

Anderhalve meter afstand houden is in de auto geen probleem, maar in het openbaar vervoer, waar het aantal reizigers ook toeneemt, ligt dat moeilijker. Vervoerbedrijf GVB bevestigt dat het drukker wordt in het ov. Met ingang van woensdag wordt de dienstregeling verruimd, tegelijk met die van de NS, om het toenemend aantal reizigers te kunnen opvangen. Het treinbedrijf zet onder meer weer intercity’s in.

Vaker met ov

Volgens het GVB heeft het geleidelijk terugdraaien van de eerdere versoberingen in de dienstregeling te maken met de herwonnen bewegingsvrijheid van jongeren. Omdat vanaf 11 mei basisscholen, speciaal onderwijs en kinderdagopvang weer opstarten, gaat vanaf woensdag onder meer metro 51 weer rijden. Ook zal een aantal trams frequenter de haltes aandoen. Het opschalen gaat op 4 en 11 mei verder.

Insteek is om ruimte te creëren voor het langzaam groeiende aantal reizigers. Maar in de praktijk wordt het ook weer ingewikkelder om anderhalve meter afstand te houden van medereizigers.

Volgens het GVB zijn reizigers hiervoor zelf verantwoordelijk. Ook roept het vervoerbedrijf reizigers op om het ov alleen te gebruiken als het echt niet anders kan.

De toenemende drukte leidt tot ergernis onder reizigers. Op sociale media verschenen al foto’s van metrostellen waarin de meeste bankjes bezet zijn, met de klacht dat voldoende afstand houden zo niet mogelijk is.

Ook op de ponten van en naar Noord leidt de groeiende behoefte aan mobiliteit tot ergernis onder reizigers. Twee weken geleden bracht het GVB het maximaal aantal reizigers op de pont terug van 80 naar 55, en op de grotere ponten van 95 naar 65. Met name in de spits is het op de ponten echter nauwelijks mogelijk om afstand te bewaren.

Eigen verantwoordelijkheid

Bij het Buiksloterwegveer staan ‘instapbegeleiders’ op werkdagen in de spits. Volgens een woordvoerder zijn dit heel nadrukkelijk geen handhavers. “Dat is aan politie, die wordt gewaarschuwd door de schippers via de verkeersleiding als die zien dat het aan wal te druk wordt. De begeleiders zijn vier mensen die met zijn allen aan één zijde staan of met twee personen aan beide zijdes. Zij geven de schipper een seintje als er voldoende mensen aan boord zijn en verzoeken de reizigers op de volgende pont te wachten.”

Ook hier wijst het GVB op de eigen verantwoordelijkheid van de reizigers. “Verspreid je zo goed mogelijk over het schip. En als de pont vol is, blijf dan wachten op de volgende. Neem het ov, en dus ook de pont, alleen als het noodzakelijk is: openbaar vervoer is geen uitje. We moeten dit echt samen doen.”

Deskundigen op het gebied van mobiliteit stellen dat Amsterdam er de komende periode ernstig rekening mee moet houden dat het ingewikkelder wordt om je te verplaatsen in de stad. Om meer ruimte te bieden voor voetgangers en fietsers stellen zij dat de auto als grootste ruimtevreter versneld uit het straatbeeld moet worden teruggedrongen.