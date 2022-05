Drukte groeit Schiphol boven het hoofd: ‘Gefaald om op tijd maatregelen te nemen’

Schiphol kampt met grote drukte. Vanwege personeelstekort zijn er flinke rijen en zijn maatschappijen gedwongen vluchten te annuleren. Beeld Joris van Gennip

Door de grote aantallen passagiers, en een aanhoudend tekort aan personeel waarschuwt de luchthaven nu al voor problemen op zaterdag en zondag.

Zondag worden 194.000 passagiers verwacht, zaterdag nauwelijks minder. Omdat veel reizigers terugkeren van vakantie wordt vanwege het tekort aan personeel oponthoud aan de bagagebanden verwacht. Maar vooral dreigt het opnieuw uit de hand te lopen in de vertrekhallen. Daar heeft de luchthaven bij de veiligheidscontroles een tekort van 20 procent aan beveiligingspersoneel. Daarnaast is er een tekort aan medewerkers die reizigers in de terminals begeleiden.

De luchthaven zegt zaterdag en zondag ingrijpende maatregelen te moeten nemen. Of dat betekent dat de luchthaven opnieuw luchtvaartmaatschappijen vraagt vluchten te annuleren zodat er dagelijks negenduizend passagiers minder via Schiphol reizen, wordt nog uitgezocht. Ook wordt gekeken of het mogelijk is opnieuw vluchten te verplaatsen naar Rotterdam, Eindhoven en Groningen. Afgelopen weekend gebeurde dat al een aantal malen.

Annuleringen

Volgens voorzitter Marnix Fruitema van Barin, de branchevereniging van luchtvaartmaatschappijen, kan er geen sprake meer zijn van annuleringen. “De luchthaven heeft gefaald om op tijd maatregelen te nemen. De maatschappijen moeten daar nu voor opdraaien door vluchten te cancelen, stoppen met het aannemen van boekingen en passagiers om te boeken.”

KLM, de grootste gebruiker van Schiphol, sluit niet op voorhand uit dat er opnieuw vluchten worden geschrapt. “Het verzoek is bij ons binnengekomen,” zegt een woordvoerder van KLM. “Wij wachten af tot Schiphol ons meer informatie geeft voor we een besluit nemen.”

De maatschappijen spreken morgen met het luchthavenbestuur over de druktecrisis. “Ik hoor dan graag van Schiphol wat hun concrete maatregelen zijn om dit op te lossen,” zegt Fruitema. “Dat is wat ons betreft: geen vluchten schrappen of verplaatsen naar andere vliegvelden. Dat moeten maatregelen zijn om te voorkomend dat het weer gebeurt. Zij moeten meer mensen inzetten bij security. Laten ze daar maar voor betalen. Dit is een blamage. Andere luchthavens hebben deze problemen ook, maar alleen op Schiphol loopt het uit de hand.”

De maatschappijen bereiden een schadeclaim voor, omdat zij moeten opdraaien voor het opvangen van vertraagde en gestrande reizigers. “Dat kan in de miljoenen lopen,” zegt Fruitema. “Ook willen we dat Schiphol de tariefsverhoging van 9 procent die begin april is doorgevoerd, terugdraait. Het is natuurlijk uiterst pijnlijk dat we meer aan Schiphol moeten betalen en tegelijkertijd vluchten moeten schrappen.”

KLM wil het nog niet over claims hebben. “Dit wordt nog een drukke week,” zegt de woordvoerder. “Daar gaat onze aandacht eerst naar uit. Maar we gaan daarna zeker met Schiphol deze gang van zaken bespreken.”

Tekort is te groot

Volgens Schiphol is er wel op tijd ingegrepen. “We zijn al in januari 2021 begonnen met het werven van personeel,” zegt hoofd security Hedzer Komduur. “Maar het tekort aan personeel is gewoon te groot. Een restaurant zegt dan: ik ga een dag dicht. Dat kunnen wij niet doen. We moeten blijven draaien, met minder mensen.”

Komduur weerspreekt ook verwijten van de vakbonden dat Schiphol personeel slecht betaalt voor zwaar, onregelmatig werk. “In de beveiliging worden mensen goed betaald volgens de geldende cao's, zeker met toeslagen voor onregelmatig werk. Wij kijken met de beveiligingsbedrijven en de vakbonden wat er nodig is om die mensen toch te krijgen. En we vervangen al tijdelijk personeel door vaste mensen.”

Volgens operationeel directeur Patricia Vitalis van Schiphol heeft de luchthaven niet zitten slapen nadat de afgelopen acht jaar al drukteproblemen opdoken. “Het is elke keer anders. Nu zitten we met personeelstekorten bij vooral de security. Vorig jaar hadden we tekorten in de afhandeling, eerder bij de marechaussee. In 2018 was het drukker omdat maatschappijen grotere toestellen inzetten.”

“Er zal ook in de toekomst drukte zijn. Wachten, rijen en drukte horen altijd al bij vliegen. Dat is echt niet alleen bij ons. Mensen moeten zich realiseren dat als heel Nederland op vakantie gaat het bij ons ook echt druk wordt, net zoals zwarte zaterdag op de weg. Als je de mogelijkheid hebt, vlieg dan niet in het weekend en vlieg niet in de schoolvakantie.”