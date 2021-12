Drukte en somberte in winkelstraten wegens harde lockdown: ‘Schandalig’

Voorlopig de laatste normale winkeldag in de Kinkerstraat. Beeld Jean-Pierre Jans

In Loenatix – een kledingzaak annex sociale dagbesteding – klinkt een requiem uit de luidsprekers. Dat leek medewerker Nicoline wel toepasselijk. Toen de geruchten dat er weer een lockdown aan zit te komen steeds concreter werden, heeft ze deze deprimerende muziek in gestart. “Ik hou van golden oldies, maar deze dag vraagt om wat anders.”

Boven de toonbank hangt een schort met de tekst ‘Fuck Christmas’ en dat vat de sfeer goed samen. Het chagrijn is namelijk groot deze middag in de gezellig drukke Jan-Pieter Heijestraat. De ho-ho-ho-roepende kerstman op straat en het koortje met lichtjes in het haar detoneert met de frustratie van de ondernemers, die ook dit jaar weer hun omzet door hun neus geboord zien worden.

Klapper

Of je nou de kapsalon, de cadeauwinkel of een kledingzaak in de Jan-Pieter Heijestraat in Oud-West binnen loopt, overal spreken ze van ‘de beste week van het jaar’. De week voor kerst is traditiegetrouw de klapper. Dubbele omzetten, volle tassen over de toonbank, rinkelende kassa’s – dat werk. Ze waren er klaar voor - een schrale troost op een schraal coronajaar.

Martijn Rood van Loenatix wijst naar de dozen op een plank: “Allemaal wintercollectie. We hebben natuurlijk ingekocht voor de winter, want we hebben er helemaal geen rekening mee gehouden dat we nóg een lockdown zouden krijgen. Hoe moet ik dit nog verkopen?” Rompertjes met rendieren, truien met sneeuwvlokjes – die spullen moeten er nú uit.

Lockdown

Bij Loenatix, een stichting, speelt nog iets anders mee – een deel van de medewerkers zit daar in dagbesteding. Voor Nicoline die een alcoholprobleem heeft, is Loenatix zoveel meer dan alleen een werkplek: “Je staat ergens voor op, je hebt iets om naartoe te gaan, je wordt hier opgevangen en het is gewoon gezellig.” Eenzaamheid, isolatie en het gevaar van terugvallen ligt bij deze doelgroep op de loer.

Bij de eerste lockdown kwamen de medewerkers thuis te zitten en toen zag Rood ook in de werk-app de neerslachtigheid en somberheid ervan af druipen. “Je merkte dat het veel impact had. Mensen die bij wijze van spreken nog niet psychotisch waren, werden het wel door de lockdown.”

Rood heeft destijds nog een inzamelingsactie gehouden voor de stichting. “Er werd 4500 euro opgehaald. Hartstikke mooi natuurlijk, maar ja, dat kan je geen tweede keer doen.”

Drukte in de stad

Het is druk in en rond de Jan Pieter Heijestraat, net als in de rest van de stad. Voor de Hema staat een rij wachtenden, net als voor de kassa van de boekhandel en in de Intertoys. Mensen staan gelaten in de rij met hun last-minute kerstinkopen. Een vrouw in de speelgoedwinkel verruilt bij de kassa nog snel een superheldenpuzzel voor een elektrische legoset van een Porsche.

In de rest van de stad werd het in de middag ook heel druk met mensen die voor de lockdown kerstcadeaus gingen inslaan. In de Kalverstraat was het zo druk dat de gemeente een oproep deed aan de bezoekers om vooral afstand te houden en de andere maatregelen na te leven.

‘Schandalig’

Doleres Brewster van cadeauwinkel Doleres de Dia heeft het ook heel druk. Als de ondernemers echt dicht moeten, dan heeft ze daar maar één woord voor: ‘Schandalig’. “En we horen het ook zo laat. Als ze nou van tevoren hadden gezegd: ‘Houd er rekening mee, er bestaat een kans dat er toch nog een lockdown komt, dan hadden we daarop in kunnen spelen. Nu blijf ik met allemaal spullen zitten. En deze week móet het gebeuren. Dit is dé week.”

Online verkoop werkt bij dit soort cadeauspullen niet, zegt Brewster. “Je moet het echt zien en voelen. Kijk naar die roze kerstboom, die wil je toch in het echt zien. Bovendien: hoe gaan mensen hun kerstcadeaus binnen krijgen? Online krijg je het nooit op tijd.”

Verderop bij De Barbier, een herenkapper, zijn de zorgen ook heel groot. Barbier Ahmed Chbak, die hier al negen jaar een salon heeft, weet niet meer hoe hij het financieel moet bolwerken. “Sinds corona werken wij alleen om de huur en de vaste lasten te betalen. Er blijft niets over.” Een ondernemer die in de stoel zit, knikt instemmend. Ook hij heeft zijn spaargeld er doorheen gedraaid. Terwijl Chbak met een borstel de geknipte haren uit de nek wegveegt, zegt hij dat hij veel ondernemers in zijn stoel heeft en dat hen het water aan de lippen staat.

“Veel mensen worstelen om de rekeningen te kunnen betalen. Ja, er is compensatie, maar daar kan ik net de huur van betalen. En de rest moet ook ergens vandaan komen. Ik heb een gezin, kinderen en een hoge huur. Hoe moet het verder?”