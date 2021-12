Drukte en laksheid bij fysieke VU-tentamens, zeker vijf surveillanten stoppen

De VU laat in een schriftelijke reactie weten dat ze ‘nog geen signalen’ hebben van gestopte surveillanten. Beeld Kim van Dam/ANP

Er zijn deze week al zeker vijf surveillanten gestopt omdat ze zich niet veilig voelden in de tentamenzalen, waar tientallen studenten fysiek aanwezig waren. Meerdere surveillanten zeggen dat veel studenten zich niet aan de afstandsregels hielden en dat mondkapjes, ondanks herhaalde verzoeken, niet altijd gedragen werden.

“Sommigen gaan nog even bij elkaar staan kletsen voor aanvang. Ik heb een paar keer een grote mond gehad toen ik vroeg of studenten niet bij elkaar wilden gaan staan voor een tentamen. Of ik me met mijn eigen zaken wilde bemoeien,” zegt een surveillant die niét is gestopt.

“Ik vind het belangrijk dat studenten hun tentamens kunnen maken, maar alleen wijzen naar de universiteit vind ik niet oké. Studenten hebben zelf ook een verantwoordelijkheid: je aan de regels houden en een mondkapje opdoen, in ieder geval als je door de zaal loopt. We hebben zelfs een doos met mondkapjes in de zaal staan, voor wie er een is vergeten.”

Veel surveillanten zijn 65-plussers, die het surveilleren bij tentamens ‘erbij’ doen. Nog niet iedereen van hen heeft een boosterprik gehad, zegt een surveillant. “Als je dan je best doet om daar te zijn, dan wil je op zijn minst dat de coronamaatregelen worden nageleefd.”

‘Wat trechtervorming’

Bij de Emergohal, een sportcomplex in Amstelveen, stonden maandagavond tientallen leerlingen op elkaar gepakt om de tentamenzaal van de Vrije Universiteit te betreden. Dat is te zien op beelden die studenten maakten en die naar Het Parool zijn gestuurd. Het was dringen om bijtijds de zaal binnen te komen. Volgens VU-studenten was ook de TenT-zaal op de De Boelelaan volgepakt.

De VU laat in een schriftelijke reactie weten dat ze ‘nog geen signalen’ hebben van surveillanten die gestopt zijn. Wel zijn er extra mensen ingezet, vooral om de binnenkomst van de zalen te reguleren. Want dat is het moment dat er ‘wat trechtervormig’ ontstaat. ‘Ook zijn ongeveer 10 procent van de tentamens omgezet naar online.’