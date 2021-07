Drukte bij top 3 beste croissantbakkers van Amsterdam: ‘Ze waren razendsnel op’

Croissants van Le Fournil de Sébastien. Beeld Nina Schollaardt

Culinair journalist Mara Grimm zocht met chef-kok Alain Caron en bakker Florence van Limburg Stirum naar de beste croissant van Amsterdam. Van de 26 croissants die zij proefden, kregen er 11 een onvoldoende. De top 3 daarentegen zouden volgens Grimm zó bij de betere bakkers in Parijs kunnen liggen.

Le Fournil de Sébastien eindigde op de derde plaats. “We zijn heel vereerd,” zegt Susan Roturier, samen met haar man Sébastien eigenaar van de bakkerij in Zuid. “Vooral fijn dat het jurycommentaar weergeeft wat we beogen: een knapperige, luchtige croissant met mooie laagjes.”

Roturier belt vanaf haar vakantie-adres in Frankrijk en stond afgelopen weekend dan ook niet zelf in de winkel. “Maar we hoorden dat het voor het eerste weekend van juli ongekend druk was. Ik dacht: landen staan weer op groen, dus alle klanten hollen dit weekend Nederland uit. Het brood was daarentegen veel te vroeg op. Dat zou zomaar met deze positieve uitslag te maken kunnen hebben.”

‘Oude klanten’

Bakkerij Grammes in Zuid is pas sinds februari open, maar mag zich nu al de tweede beste croissantbakker van Amsterdam noemen. Franse eigenaar Maxime Patin was ‘quite shocked’, vertelt hij. “Ik heb in mijn leven voor mijn gevoel al miljoenen croissants gebakken, dus dat ik het een beetje kon wist ik wel. Maar dat ik meteen nummer 2 van Amsterdam ben geworden, was een grote verrassing.”

De Fransman zag het direct aan zijn klanten. “Normaal staat er een jongere generatie bij ons in de winkel, die ons weet te vinden via sociale media. Nu kwamen er ineens mensen die de leeftijd van onze ouders hebben.” Het nieuwe doel van de bakker? Niet om nummer 1 te worden: “Mijn doel is om die mensen blij te maken met ons brood.”

Lange rijen

Bij de winnaar van het goud, Gebroeders Niemeijer in Centrum, stonden er dit weekend ‘lange rijen’, vertelt eigenaar Issa Niemeijer. “Toen we dertien jaar geleden begonnen, werd onze croissant al gewaardeerd, maar destijds waren er nog maar weinig Amsterdamse bakkers die net als wij zélf croissants maakten.” Hoewel er intussen heel wat concurrentie bij is gekomen, valt er over waardering niets te klagen. “We krijgen nog steeds veel enthousiaste reacties van klanten en deze eerste plek van de jury geeft nog meer erkenning.”

Toen de uitslag vrijdag bekend werd, dook Niemeijer de bakkerij in om extra croissants bij te bakken. En dat was nodig: “Op een goede zondag verkopen we normaal vijfhonderd croissants. Nu hadden we er meer gebakken, maar waren ze toch razendsnel op. Om 10.30 uur werd de laatste croissant verkocht.”

Voor komend weekend zorgt hij er dan ook voor dat nóg meer warme broodjes de toonbank over kunnen. “Maar door de manier waarop we ze maken, zit daar wel een limiet aan. Dat is niet erg, vind ik. Ons doel is niet om heel Amsterdam van een croissant te voorzien, maar om de liefhebbers die ’s ochtends in de rij staan de beste croissant te geven.”