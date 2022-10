Drukte bij de pont neemt toe: ‘De rij loopt soms tot op het fietspad, levensgevaarlijk’

‘Soms loopt de rij tot het fietspad’

Annelies van den Berg (59) is docent in Amsterdam-Noord. Beeld Daphne Lucker

“Gisteren was de drukte bij de pont echt verschrikkelijk. Ik denk dat het aan het mooie weer lag. Dan loopt de rij aan de kant van Amsterdam Centraal tot op het fietspad, levensgevaarlijk. Ik denk dat een kleine fietsrotonde op die plek niet zou misstaan. Maar verder vind ik het een prima verbinding. Ik zou voor mijn werk ook de Schellingwouderbrug kunnen nemen, maar de pont vind ik fijner.”

‘Ik mis vaak de pont, maar de volgende is er drie minuten later’

Aldo Vivanco (36) is data-analist en woont in Amsterdam-Noord. Beeld Daphne Lucker

“Ik gebruik de pont elke dag. Ik werk in Haarlem, dus neem de trein vanaf Amsterdam Centraal. Bovendien wonen al mijn vrienden in het centrum. Ik woon nu meer dan drie jaar in Noord en het wordt steeds drukker. Daardoor mis ik vaak de pont, maar dan is de volgende er gelukkig drie minuten later.”

‘Ik houd van over het water naar werk gaan’

Lizzy Acland (29) werkt als architect in Amsterdam-Noord. Beeld Daphne Lucker

“Vandaag ben ik te laat voor mijn werk, maar op zo’n later tijdstip valt de drukte dus wel mee. Ik houd heel erg van dit moment: over het water naar werk gaan. Het is wel irritant als het drukker is en je een pont mist, maar dan komt er wel weer een andere.”

‘Ik heb een truc’

Jai Banga (31) is productmanager en woont in Amsterdam-Noord. Beeld Daphne Lucker

“Ik heb een truc voor de drukte. Ik fiets vanaf de Westerdoksdijk naar de pont en kan door die route al van veraf zien voor welke pont, Buiksloterweg of IJplein, de langste rij staat. Dan kies ik gewoon de rustigste. Ik mis wel vaak de snelste of de eerste, maar dan neem ik de andere en fiets ik om. Ik kom uit India, dus de drukte hier vind ik niet veel voorstellen.”