Drukte bij de pomp door prijsrijders: ‘Ze willen ’m op de laatste dag nog even volgooien’

Automobilisten benutten de laatste dag om te profiteren van het lagere tarief voor brandstof. Per 1 juli vervalt de helft van de korting op accijns die het kabinet op 1 april had ingesteld vanwege de hoge energieprijzen Beeld ANP

In Amsterdam geven pomphouders gemengde signalen over de drukte. De een ziet een kleine stijging, de ander moet alle zeilen bijzetten.

Bij Loogman is er al de hele week sprake van extra drukte bij de benzinepomp, zegt directeur tanken en wassen Jerry Hollander. “We zien een enorme stijging in het aantal getankte liters. Je ziet dat mensen deze laatste dag kiezen om de tank nog even snel vol te gooien. Ik denk zo’n 20 procent meer dan normaal, maar sinds gisteren is het nog drukker.”

Toch is er geen sprake van ellenlange rijen voor de pomp. Bij de vestigingen van Loogman aan de Van Marwijk Kooystraat in Amsterdam-Duivendrecht en op de grens van Aalsmeer met Amstelveen hebben ze auto’s op een lopende band staan die worden volgegooid door een medewerker. “We hebben al een extra medewerker ingezet om de doorstroom te garanderen.”

Accijns

De automobilisten benutten de laatste dag om te profiteren van het lagere tarief voor brandstof. Per 1 juli vervalt de helft van de korting op accijns die het kabinet op 1 april had ingesteld vanwege de hoge energieprijzen. Benzine gaat per liter zo’n 14 cent omhoog, diesel ongeveer 10 cent. Bij een volle tank met 60 liter benzine scheelt dat meer dan 8 euro.

Ook bij tankstation Argos aan het Buikslotermeerplein hebben ze een extra bediende aan de pomp staan vanwege de verwachte drukte. “Tijdens de coronaperiode zagen we al wat de stijgende prijzen met de drukte konden doen, daarom hebben we maar een extra werknemer ingezet,” zegt medewerker Saskia. Hoewel de afgelopen dagen de drukte wel toeneemt, valt het vrijdagochtend nog mee.

Landelijke toename

Bij Autoradam aan de Nieuwpoortkade zijn er niet zozeer meer automobilisten, wel worden meer liters getankt per beurt, zegt medewerker Lia. “Maar wij zitten ook op een afgelegen plek.”

BP merkt landelijk een enorme toename in het aantal klanten, zegt woordvoerder Edwin Kotylak. “Van Amsterdam tot Groningen. Op sommige locaties is er meer dan een verdubbeling.”

Het verschil in drukte bij de tankstations kan te verklaren zijn doordat de brandstofprijzen in de binnenstad sowieso al duurder zijn dan elders, legt Chris van der Straaten van de Belangenvereniging Tankstations (BETA) uit. Daarom zullen de jagers op goedkope benzine, zogenoemde prijsrijders, elders hun heil zoeken. “Zo’n 30 procent van de automobilisten is prijsgevoelig,” aldus Van der Straaten.

Zonder brandstof

Volgens branchevereniging NOVE (Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche) was het vrijdagochtend in Nederland ongeveer 50 procent drukker dan normaal en ze verwacht dat het vrijdag in de middag verder toeneemt. Enkele van de 1800 tankstations die de leden exploiteren zijn zonder brandstof komen te staan. Dat aantal kan volgens directeur Erik de Vries in de loop van de dag nog verder oplopen tot enkele tientallen.

Volgens De Vries is er geen reden tot paniek, ook omdat pomphouders goed zijn voorbereid. “De dingen die opraken zijn vooral speciale producten, zoals superbenzine. De prioriteit voor het bijvullen lag bij de standaardbrandstoffen. En met zoveel tankstations is er altijd wel eentje in de buurt met voorraad.”

