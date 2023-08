Drukker dan normaal bij Amsterdamse musea: ‘Slecht weer is goed museumweer’

Het Rijksmuseum telt deze dagen duizenden bezoekers per dag. Beeld Joris van Gennip/ANP

Het is een ideale manier om te schuilen voor de regen: een bezoek aan een museum. Gezellig druk, noemt de woordvoerder van het Scheepvaartmuseum de zalen, gangen en de replica van het VOC-schip deze weken. Want dat het drukker is dan normaal, is duidelijk. “Door het weer merken we zeker een toename van bezoekers, vooral families met kinderen. Een zonnige week is vaak toch rustiger. Slecht weer in het algemeen is goed museumweer.”

Ook het Rijksmuseum telt deze dagen duizenden bezoekers per dag. Hoewel het grootste museum van de stad de drukte niet toeschrijft aan het weer, constateert een woordvoerder wel dat het bezoek weer terug is op het niveau van voor de pandemie, vooral internationale toeristen weten het museum te vinden. Ook voegt ze toe: “Er zijn nog voldoende tickets de komende weken.”

Bij het Van Gogh Museum hoeven kunstminnaars niet spontaan aan te kloppen. “We zijn de komende weken fully booked,” laat een zegsvrouw weten. “De zomer is sowieso altijd een drukke periode door de vakanties, maar de expositie Van Gogh in Auvers, die de hoogste waardering van bezoekers ooit krijgt, draagt daar ook aan bij. In juli kwamen 24.000 mensen naar het museum.

Minder Nederlanders

“Met regen plannen toeristen toch andere uitjes,” zegt directeur Liesbeth van der Horst van het Verzetsmuseum. “Het is beduidend drukker door het slechte weer. Sinds het slechte weer half juli begon hebben we tegen de vierhonderd bezoekers per dag. Daarvoor lag het op driehonderd.” Het zijn vooral toeristen die naar het museum aan de Plantage Kerklaan komen.

Nederlanders lijken volgens het Moco Museum daarentegen naar de zon vertrokken. “Er komen vooral Amerikaanse toeristen,” zegt Thijs van Hasselt van het museum waar kunstenaars als Basquiat en Banksy veel jonge bezoekers trekken. “De invloed van het weer merken wij zeker sterk, interesse in een museumbezoek lijkt toe te nemen bij slechter weer. Zodra het mooi weer is, is er ook meer concurrentie van buitenactiviteiten in de stad.”

In maart noteerde De Museumvereniging al dat musea hoe dan ook steeds meer herstellen van de coronajaren. Vooral een jongere groep bezoekers is weer enthousiast over museumbezoek. De brancheorganisatie zag ten opzichte van 2019 een verdubbeling van het aantal bezoekers met een museumkaart tussen 19 en 25 jaar en zelfs een verdrievoudiging van het aantal kinderen tot 13 jaar.

Over de auteur: Lorianne van Gelder schrijft ruim tien jaar voor Het Parool, vooral over theater, cultuur en media. Ook is zij presentator van de wekelijkse Paroolpodcast Amsterdam wereldstad.