Drukke jaarwisseling voor hulpdiensten

Dat beeld schetst de brandweer, politie en de GGD/GHOR naar aanleiding van de binnengekomen meldingen en aangiften.



Voor de brandweer was het een stuk drukker dan vorig jaar. Het aantal incidenten lag toen op 165, dit aantal steeg dit jaar met 130 meldingen. Vooral het aantal containerbranden is aanzienlijk toegenomen. Dit jaar ging het om 158 branden, vorig jaar waren dit er 67. Het aantal voertuigbranden is met 25 meldingen even hoog als vorig jaar.



Vuurwapen

De politie moest zeven keer optreden bij incidenten waarbij sprake was van vuurwapengebruik. Bij twee incidenten heeft de politie zelf geschoten. Ook werd er een melding gemaakt van een incident tegen een buschauffeur.



In totaal pakte de politie 34 mensen op. Vorig jaar waren dit 45 aanhoudingen. Het aantal incidenten steeg licht: afgelopen nacht ging het om 183 incidenten waarbij de politie moest optreden, vorig jaar waren dit er 168.



Vuurwerkslachtoffers

Het aantal ambulanceritten is met 348 vergelijkbaar met voorgaande jaren. Vijf vuurwerkslachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis.



Naar verwachting neemt het aantal aangiften en meldingen nog toe.