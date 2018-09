Hans Wijers: positie ING-ceo Hamers staat niet ter discussie

Dat zei voorzitter Hans Wijers van de raad van commissarissen van de bank.



De bank trok vorige week nog de conclusie dat er niemand hoefde te vertrekken na de miljoenenschikking in een witwaszaak. Dinsdag trad financieel topman Koos Timmermans terug vanwege de affaire.



"We hadden niet de overtuiging dat de schikking een effect zou moeten hebben op de positie van een lid van het bestuur, we hebben een uitgebreide analyse gedaan. Het was niet voor de hand liggend dat er een bestuurder weg moest," aldus Wijers.



'Passend'

Hij zei dat er de afgelopen dagen met veel partijen, ook uit de politiek, is gesproken door bestuur en commissarissen. Dat leidde ertoe dat het "passend" was voor het bestuurslid dat het meest verantwoordelijk was geweest, af te treden.