Druk richting stranden; extra treinen tussen Haarlem en Zandvoort

Beeld Guus Schoonewille

In Zeeland is er eveneens veel autoverkeer. Rijkswaterstaat verwacht ook in de middag nog veel verkeer, omdat mensen terugkeren van een lang hemelvaartsweekend.

De Velsertunnel (Velsen-Beverwijk) was zondagochtend in beide richtingen korte tijd dicht na een ongeluk.