Druk op OLVG en Amsterdam UMC door RS-virus bij kinderen: operaties later, patiëntjes verplaatst

De buitenkant van kamers van de afdeling Intensive Care Kinderen (ICK) van het Emma Kinderziekenhuis AMC. Beeld anp

Het RS-virus is voor de meeste kinderen een onschuldig verkoudheidsvirus. Maar bij sommige kinderen, vooral nul- tot tweejarigen, leidt het tot ernstige ademhalingsproblemen, een longontsteking of uitdroging. Kinderen overlijden zelden aan dit virus, maar ze kunnen er wel mee op de ic terechtkomen. Circa veertig procent van de intensive care van het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van Amsterdam UMC, bestaat nu uit kinderen die daar liggen vanwege het RS-virus.

Zeer ongelegen

Elke winter duikt het RS-virus op, maar dit jaar gebeurt dat maanden later dan normaal. Volgens Hans van Goudoever, hoofd van het Emma Kinderziekenhuis, komt dat door de coronamaatregelen. Die wisten het RS-virus in de wintermaanden te onderdrukken. Het virus slaat nu, met de wind in de zeilen door de versoepelingen, alsnog toe. Een paar weken geleden zorgde het virus al voor meer druk in de ziekenhuizen in en rond Rotterdam, nu is Amsterdam ook aan de beurt.

Het virus komt zeer ongelegen, zegt Van Goudoever. Zorgpersoneel heeft zich het afgelopen anderhalf jaar drie slagen in de rondte gewerkt om covidpatiënten te verplegen en nu het met de covidzorg eindelijk rustiger wordt, en een deel van het personeel overwerkt of met vrije dagen thuis zit, duikt het RS-virus op. Twee jaar geleden liepen de kinderafdelingen ook al over door het virus, maar na een derde coronagolf wordt de druk nog harder gevoeld.

‘Gezin uit elkaar getrokken’

Bij het OLVG worden nu elke dag circa acht patiënten met het RS-virus overgeplaatst naar een ander ziekenhuis in het land. “Dat is heel ingrijpend,” zegt kinderarts en hoofd van de kinderafdeling in het OLVG Malika Chegary. “Het zijn vaak gezinnen met jonge kinderen. Een ouder gaat mee met het zieke kind, de ander blijft thuis bij de andere kinderen. Zo’n gezin wordt uit elkaar getrokken. Het is heel moeilijk te organiseren op afstand. En bovendien: het is toch spannend als je kind is opgenomen. Dan wil je dicht bij huis zitten.”

Het was al een paar weken drukker met patiënten die benauwd zijn van dit virus en extra zuurstof nodig hebben, maar deze week puilt het OLVG uit. “We liggen helemaal vol, tachtig procent met kinderen met het virus.”

Het OLVG heeft in 24 uur twee kinderen met het RS-virus naar Den Helder moeten verplaatsen en één naar Leiden. “Ook heeft er een kind zes uur lang op de eerste hulp moeten liggen, omdat er op de verpleegafdeling geen plek was.” Overplaatsen lukte niet.

Uit Amsterdam UMC klinken vergelijkbare verhalen. Ook daar moeten kinderen noodgedwongen de nacht op de SEH doorbrengen.

Twee Amsterdamse kinderen moesten naar Leiden voor een hartoperatie en willen nu graag terug, zegt Van Goudoever. Datzelfde geldt voor een kind dat helemaal naar Groningen is overgeplaatst. “Ze krijgen daar uitstekende zorg, daar ligt het niet aan. Maar sociaal is het niet wenselijk.”

Studenten ingezet

Het ziekenhuis zet studenten geneeskunde in om de verpleging te ondersteunen en er het aantal operaties bij kinderen wordt met dertig procent teruggeschroefd. Operaties die niet kunnen wachten, gaan wel door, maar volgens Van Goudoever heeft ook het uitstellen van niet urgente operaties veel impact. “Wij zeggen tegen de kinderen en hun ouders: We hebben een datum voor de operatie, maar we kunnen pas de avond van tevoren zeggen of het écht doorgaat. Zo hebben we vandaag vier operaties moeten afzeggen. Dat geeft veel onzekerheid.”

In 2019 besloten de kinderafdelingen van de ziekenhuizen in de regio al om nauwer samen te werken om patiënten die acuut hulp nodig hebben beter op te kunnen vangen. Volgens Chegary zijn er circa vijftig bedden voor kinderen minder beschikbaar in de regio de laatste jaren, vooral door een schrijnend tekort aan gespecialiseerd verplegend personeel. “Dat merk je dus als zo’n virus rondgaat. We hebben echt te weinig capaciteit.”