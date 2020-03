Druk op Amsterdamse ziekenhuizen neemt toe: ‘Wat we in Brabant zien, komt nu ook hier’

Nu patiënten vanuit de overvolle Brabantse ziekenhuizen over het land worden verdeeld, en het aantal besmettingen in de regio verder oploopt, neemt de druk ook in Amsterdam toe.

De ziekenhuizen in Amsterdam kunnen de stroom coronapatiënten nog goed aan, maar het is spannend wat er deze week op ze af komt. Pas in het weekend worden de eerste effecten van de maatregelen tegen de verspreiding van het virus verwacht. Ondertussen neemt het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen snel toe. Omdat de ziekenhuizen in het zuiden van het land bomvol lagen, worden de patiënten sinds zondag naar andere provincies gebracht. Ruim driehonderd patiënten zijn al naar ziekenhuizen elders in het land verhuisd.

Gigantische tent

“We hebben de afgelopen tien dagen de tijd gehad om onze capaciteit op te schalen,” zegt Roos van Nieuwenhuizen, hoofd van het medisch crisisteam van het OLVG. “Maar de laatste dagen gaat het hard. Wat we in Brabant zien, komt nu ook hier.” De stad heeft ‘de voorsprong’ op het zuiden van het land benut om zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden.

Zo opent OLVG woensdag in West een gigantische tent waar patiënten met een verdenking op Covid-19 worden onderzocht. Een deel gaat van daaruit naar huis om op te knappen. Patiënten die te ziek zijn of ademondersteuning nodig hebben, worden opgenomen op een speciale verpleegafdeling.

Hoewel het nog goed te behappen is, ziet ook Amsterdam UMC de laatste dagen het aantal patiënten met Covid-19 flink toenemen. Bij Amsterdam UMC tellen ze nu – locaties VUmc en AMC opgeteld – ongeveer 43 patiënten op de verpleegafdeling en 14 op de ic.

OLVG Oost telt er 60 op de verpleegafdeling in Oost, 18 in West en nog eens 11 op de ic in Oost. Dat was woensdagochtend. Gedurende de dag zullen het er ongetwijfeld meer worden.

In het ziekenhuis aan het Oosterpark is plek voor 35 ic-patiënten, maar er worden al voorbereidingen getroffen om dat aantal op te schroeven naar 55. En zo wordt overal in de stad gekeken waar kan worden opgeschaald.

De tent voor Coronavirus patienten naast het OLVG in West. Beeld Eva Plevier

Giswerk

Hoeveel Amsterdammers besmet zijn, blijft giswerk. Het RIVM telde er dinsdag 29 per 100.000 inwoners. Bij een inwonertal van 872.000 zijn dat 252 Amsterdammers met Covid-19. Omdat lang niet iedereen met symptomen op corona wordt getest, moet dit het topje van de ijsberg zijn.

Een indicatie dat er nu al minimaal 2000 zijn, geeft de coronacheck-app van het OLVG. De app is onder meer bedoeld voor Amsterdammers die zich afvragen of ze Covid-19 hebben. Inmiddels wordt de app gebruikt door ruim 40.000 mensen. Er wordt hen in de app gevraagd om klachten bij te houden die kunnen wijzen op Covid-19. Een medisch team van vijftig personen leest mee. Per dag worden er soms wel 3000 deelnemers gebeld, en zo nodig worden mensen vanaf woensdag uitgenodigd in de tent bij OLVG West voor verder medisch onderzoek.

Echte isolatie

In ruim 2000 gevallen gaat het om mensen, die op basis van hun symptomen – zoals koorts, hoest en kortademigheid – worden ingedeeld in de categorie ‘waarschijnlijk corona’. Longarts Paul Bresser van het OLVG is ‘getroffen’ door het aantal. “Ik vind dat extreem. Als je bedenkt dat we net begonnen zijn in Amsterdam, en dat er dus 2000 potentiële haarden zijn, dan word ik daar wel een beetje onrustig van.”

Tegelijkertijd is hij blij dat het team deze mensen op het hart kan drukken om in echte isolatie te gaan. “Toen ik op de beelden al die mensen door de bossen zag lopen, dacht ik: daar lopen de 2000 deelnemers van de app in elk geval niet bij.”