Druk festivalweekend voor de boeg in Amsterdam: dit is er te doen

Pleinvrees verhuist van Blijburg aan Zee naar het NDSM-terrein Beeld Pleinvrees

Op de NDSM-werf is zaterdag Pleinvrees en op zondag kun je naar De Zon. Op Pleinvrees kan de bezoeker vooral melodieuze housemuziek verwachten. Âme, Andhim, Colyn, Eelke Kleijn en Kölsch treden onder anderen op. En wie na het festival nog door wil dansen, kan naar de afterparty bij IJland op slechts enkele minuten fietsen vanaf het festivalterrein.

Wie er zondag komen optreden op De Zon blijft traditiegetrouw geheim. Een bepaald muziekgenre hoef je niet te verwachten: voor bijna elke genre is er wel een podium op De Zon. Van deephouse tot trance, hiphop, reggeaton, smartlappen, funk, hardcore of punkrock. Voor ieder wat wils dus.

In Het Twiske vindt zaterdag en zondag Lente Kabinet plaats. Op Lente Kabinet krijg je als bezoeker diverse soorten elektronische muziek uit alle uithoeken van de wereld te horen. Onder andere Antal, de eigenaar van de Amsterdamse platenzaak Rush Hour komt draaien. Net als Elias Mazian, Carista en Lauren Hansom.

Open Air

Na drie jaar is ook Amsterdam Open Air weer terug in het Gaasperpark. Grote namen uit binnen- en buitenland treden hier op. Van eigen bodem zijn onder andere Sunnery James & Ryan Marciano, Wouter S., David Vunk, Kris Kross Amsterdam en Toman te zien. Grote buitenlandse namen zijn Louie Vega, Claptone, Maya Jane Coles, Tommy Four Seven en de Oekraïense Nastia. Wat je kan verwachten? House, hiphop, techno en hitjes. Ook hier kan iedereen met een brede muzieksmaak heen.

Wie liever gewoon gezellig samen met zijn vrienden of misschien wel familie een borrel wil doen, kan naar het Amsterdamse Bos. Daar is twee weekenden op rij het Bacchus Wijnfestival. Hier kun je genieten van veel wijn, veel eten en er kan ook gedanst worden. Alamaison, Sunny en Rob Black moeten de wijndrinkers op Bacchus in beweging gaan krijgen.

Voor alle festivals zijn nog kaarten te krijgen, via de officiële weg of via TicketSwap.