Drugsverdachte Ahmet G. was doelwit schietpartij Amstelveen

Hij is door een been geschoten en is buiten levensgevaar. Zijn dochter is in haar enkel geraakt. Waarschijnlijk haperde het wapen van de schutter(s) en is G. daardoor aan de dood ontsnapt.



Het is nog onduidelijk waarom rivalen hem wilden laten liquideren.

De politie is op zoek naar twee verdachten.



Handgranaten

Via zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers weerspreekt G. dat hij een grote drugshandelaar is. Ook ontkent hij van doen te hebben met recente granaataanslagen, zoals zaterdagmiddag werd geschreven in enkele media.



"Mijn cliënt wordt weggezet als een heel gevaarlijke man die met handgranaten in de weer is, maar daar zegt hij helemaal niets van te weten," zegt Kuijpers.



"Momenteel is hij verdachte in een zaak rond vier kilo cocaïne en het witwassen van een nog niet precies gespecificeerd geldbedrag. Dát is de drugshandel waarvan sprake is. G. is vooral blij dat hij nog leeft."