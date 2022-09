Drugsstickers op de Wallen met QR-code verwijderd

Drugs bestellen met QR-sticker op de Paulusbroedersluis. Beeld Jakob van Vliet

Vorige week werd bekend dat in het centrum tientallen stickers hangen met QR-codes die lijken door te verwijzen naar een drugsorganisatie. Het is onduidelijk of het gaat om oplichting of dat er daadwerkelijk drugs besteld kunnen worden.

VVD-fractievoorzitter Claire Martens stelde naar aanleiding van dit nieuwe fenomeen vragen aan de burgemeester. Ze wilde onder meer weten hoe groot het probleem is en of de stickers al weggehaald worden.

Halsema reageerde instemmend. “Ik kan me goed voorstellen dat het onrust geeft, zoals iedereen die erover leest dat er zo openlijk reclame wordt gemaakt voor het verkopen van drugs. De stickers worden door de hosts en de wijkagent verwijderd. We proberen het zoveel mogelijk tegen te gaan.”

Politieonderzoek loopt nog

Wie de code scant komt in een Telegramkanaal terecht en via via schrijft een ‘operator’ dat het mogelijk is drugs te bestellen. De berichten in Telegram zijn in het Engels en de operators vragen betaling in bitcoins. Klant en ‘dealer’ komen elkaar niet tegen: de drugs worden volgens de operator in de buurt van de klant achtergelaten. De klant krijgt de locatie door en een foto van het pakketje.

Halsema voegde in haar beantwoording toe dat al langer via internet, met name op sociale media en Telegram, drugs wordt verkocht. “Dat verschijnsel is niet nieuw, maar wel buitengewoon zorgwekkend.”

Halsema kon nog niet aangeven of het gaat om het écht verkopen van drugs. Zij noemde het een vreemde zaak dat er betaald moet worden via bitcoins, waardoor oplichting ook een realistisch scenario is. “Het politieonderzoek loopt nog. Daar kan ik niet meer over kwijt. Ik ontraad iedereen om drugs te kopen, maar zeker via stickers ontraad ik het.”

De stickers zijn in 2019 ook gezien in Italië. In Napels hing in een speeltuin een vergelijkbare ‘advertentie’. Buurtbewoners spraken daar hun zorgen over uit, omdat jongeren op een makkelijke manier drugs zouden kunnen bestellen. Het is onduidelijk wat de politie met een melding hierover heeft gedaan.