Drugslab opgerold in Amsterdam-West, 40-jarige man aangehouden

Beeld ANP

De politie kwam het drugslab aan de Theemsweg op het spoor na een melding over een chemische lucht in de omgeving van het pand. Toen agenten ter plaatse waren, zagen ze de man via een rolluik naar buiten komen. De chemische lucht werd daarop nog sterker.

Eenmaal binnen trof de politie jerrycans en tonnen met grote hoeveelheden chemische stoffen. Ook is ruim 8 kilo vermoedelijke methamphetamine ook wel crystal meth genoemd, in beslag genomen.

Volgens de politie brengt een drugslab zeer grote gevaren met zich mee. ‘Zo kunnen bijvoorbeeld chemicaliën ontbranden of ontploffen en kunnen giftige stoffen ontsnappen.’

De politie heeft het drugslab ontmanteld en de chemische stoffen vernietigd.