Drugslab in Noord bij toeval ontdekt, na ontmanteling ‘cocaïnewasserij’ bij de buren

Een weegschaal en verpakkingsmateriaal voor cocaïneblokken in een cocaïnelab. Beeld Jakob Van Vliet

Dat bleek vrijdag op een inleidende zitting in de strafzaak tegen hoofdverdachte Ferry B. (48) uit Zaandam. Hij wordt onder meer verdacht van het professioneel en op grote schaal verwerken en uitvoeren van een verscheidenheid aan (hard)drugs van 1 januari 2021 tot aan de dag van de inval, en het bezit van drie vuurwapens.

Drie medeverdachten zijn inmiddels op vrije voeten.

‘Internationaal distributiecentrum’

In het onderzoek zijn invallen gedaan in zes panden. Justitie ziet het bedrijfspand aan de Metaalbewerkerweg als ‘een internationaal distributiecentrum van allerlei geestverruimende, hallucinogene en ontspannende stoffen voor de particuliere markt’, waaronder verschillende soorten harddrugs. Die gingen naar verschillende landen.

Een ander deel van het pand aan de Metaalbewerkerweg en een pand in de Balboastraat, in de Mercatorbuurt in Amsterdam-West, gelden als ‘productielocaties’ in het netwerk.

Op twee vuurwapens die in het pand aan de Metaalbewerkerweg in een kluis lagen, zat dna van Ferry B., net als op een wapen dat bij hem thuis lag in Zaandam. Volgens zijn advocaat Kim Elema ‘verzamelde hij die zoals een ander postzegels verzamelt’.

De officier van justitie noemt het ‘een enorm karwei’ uit te zoeken welke drugs de verdachten precies bewerkten en verstuurden, voornamelijk via hun online webshop in smartdrugs. “Er zijn zeker acht soorten stoffen in verschillende verpakkingen gevonden.” Het gaat volgens deskundigen om mdma, amfetamine, 4-FA, metamfetamine en verschillende ‘designerdrugs’.

Tabletteermachines

Ferry B. zegt dat hij naar zijn weten met zijn compagnon(s) alleen legale stoffen heeft geproduceerd en verhandeld, maar dat die ‘in het grijze gebied vielen’.

Volgens justitie blijkt uit onderlinge whatsappgesprekken dat ze wel degelijk wisten dat bepaalde stoffen waarmee ze in de weer waren op ‘lijst 1’ van de Opiumwet staan, en dus harddrugs zijn. In postpakketten met het opschrift ‘Gorila’ zat 3-mmc (‘Poes’, onder gebruikers, een pepmiddel), dat op lijst 2 staat van de Opiumwet.

Na de aanhouding van Ferry B. en zijn compagnon is hun website uit de lucht gehaald, wat het onderzoek bemoeilijkt.

Op de tabletteermachines die in de Metaalbewerkerweg en de Balboastraat stonden, zaten volgens justitie sporen van harddrugs, en er lagen ook pillen en poeders. Ongeveer duizend gelijkende gele pillen, met dezelfde stempels erin, lagen in B.’s huis.

Trauma’s en nachtmerries

Ferry B. hoorde het allemaal enigszins verbouwereerd aan in de verdachtenbank. Hij lijdt aan ‘een complexe posttraumatische stressstoornis’ als gevolg van misbruik in zijn jeugd, de tijd dat hij als militair ‘meerdere collega’s verloor’ in de oorlog in voormalig Joegoslavië, en het overlijden van zijn zoontje.

In het huis van bewaring zit hij op een speciale afdeling voor kwetsbare gedetineerden en krijgt hij therapie, maar niet de ‘intensieve traumabehandeling’ die hij volgens raadsvrouw Elema nodig heeft. Ze wees er op dat de 3-mmc waarvoor haar cliënt vervolgd wordt, pas sinds oktober op de lijst van verboden middelen staat, en dus niet de hele periode waarover hem de productie en handel wordt aangerekend.

Ferry B. legde de rechters snikkend en met horten en stoten uit dat hij nachten wakker ligt of vreselijke nachtmerries heeft. Alle ‘weggeduwde trauma’s’ komen naar boven, zei hij met zachte stem.

De rechtbank vindt de verdenkingen sterk genoeg om hem in de cel te houden, maar besloot zijn voorarrest ‘te schorsen’ zodat hij bij zijn vriendin kan intrekken en therapie kan ondergaan, onder begeleiding van de reclassering. De rechters gaan er niet van uit dat ‘de rechtsorde is geschokt’ als hij vrijkomt.

Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak inhoudelijk kan worden behandeld.