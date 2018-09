Drugshond bepaalt of bezoek gevangenis Zaanstad in mag

In de Penitentiaire Inrichting Zaanstad moeten bezoekers sinds enkele dagen langs een drugshond. Gaat het beest zitten, dan zijn er drugs gedetecteerd en moet de visite het gebouw uit. Daar valt niets tegenin te brengen.



Strafadvocaat Bénédicte Ficq kreeg klachten van cliënten die teleurgesteld waren dat hun vrouwen en/of vriendinnen niet aan de bezoektafel verschenen. Ficq: "Eén vrouw bood aan om uitvoerig te worden gefouilleerd, maar ze moest direct vertrekken. De hond was nu eenmaal gaan zitten."



Fouten

Een woordvoerder van DJI legt uit: "Het aanslaan van de drugshond wijst op drugsbezit, drugsgebruik of dat men in aanraking is geweest met drugs. Fouilleren is niet meer aan de orde als de hond is gaan zitten. De hond maakt namelijk geen fouten."



Ficq: "Dat is een verontrustend standpunt. Een hond kan niet neergezet worden als een wezen dat geen fouten kan maken."



Hoogleraar Rechtspsychologie Harald Merckelbach, expert in de kracht van bewijs, vindt het een mooi verhaal. "Een hond reageert vooral op zijn baas. Als die zit te dutten, doet de hond ook niks meer. Dat een hond niet kan falen is totale kul. Elke dieronderzoeker kan u dat vertellen."