Drugshandelaar Rooie Ron vergaarde miljoenen maar ging uiteindelijk aan stress en een falend lichaam ten onder

'Rooie' Ron de Jong. De laatste jaren kampte hij met geldzorgen. Van de miljoenen van weleer was niks meer over.

Vol smaak kon ‘Rooie’ Ron de Jong verhalen opdissen uit zijn criminele verleden. Over die keer dat hij, naar eigen zeggen als ‘de eerste in Nederland’ een xtc-lab had gebouwd. “Toen ik buiten stond, vielen de gaten in mijn kleren van alle chemische rotzooi. Toen had ik het er wel mee gehad.”

Schieten in het Okura

Of over die keer dat hij tijdens een uit de hand gelopen penozefeestje in de jaren negentig ‘met een kanon’ een paar gaten in het plafond van hotel Okura had geschoten. “Het was even lachen, maar achteraf wel een duur bonnetje.”

Zijn jeugd bracht Ron de Jong (29 augustus 1962) door in de Mercatorbuurt. Daar groeide hij op met latere criminelen als John Mieremet en Sam Klepper. Van brommers pikken en inbreken rolde De Jong in de jaren tachtig van de vorige eeuw de drugshandel in. Hij handelde in grote partijen wiet die hij eerst naar Nederland smokkelde en vervolgens naar Engeland transporteerde.

De Jong was zakenpartner van bekende criminelen als Stanley Hillis, Jan Femer en Mink Kok. De eerste twee werden geliquideerd (in 2011 en 2000). Mink Kok zat flinke gevangenisstraffen uit, zat lang in landarrest in Libanon en zit nu weer vast in Nederland. De Jong was er trots op dat hij nooit tegen een stevige veroordeling was aangelopen.

Hij speelde een geruchtmakende rol in de IRT-affaire. In een ultieme poging door te dringen tot de top van de ‘Hollandse Netwerken’ in de Amsterdamse onderwereld lieten de opsporingsdiensten ‘gecontroleerd’ grote partijen drugs door, om via criminele groei-informanten te kijken wie dan in beeld zouden komen. Ron de Jong was een van de mensen die door die methode een fortuin vergaarde.

Villa in Vinkeveen gekraakt

In 1995 kocht hij, via een Zwitserse vennootschap, een villa aan de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen. Die bezorgde hem uiteindelijk meer hoofdbrekens dan plezier. Zo meldden voormalige criminele zakenpartners die meenden dat ze nog geld van hem tegoed hadden zich aan de poort. Ook de Fiod stond aan de deur. De Jong werd zeer langdurig vervolgd voor witwassen.

Nadat hij was ondergedoken op het kantoor van zijn advocaat, werd de villa gekraakt.

Na veel gekrakeel, betrok De Jong in 2012 de villa opnieuw. De juridische procedures zouden echter nooit meer weg gaan. Tot zijn dood was De Jong verwikkeld in zijn witwaszaak. Zittingen vonden achter gesloten deuren plaats, omdat De Jong beweerde dat hem zowel in de nasleep van de IRT-affaire als in zijn strafzaak toezeggingen waren gedaan door vooraanstaande officieren van justitie – waardoor hij zich onschendbaar achtte voor vervolging. Hij sleepte met tassen vol paperassen, maar als journalist mocht je geen van zijn vluchtig getoonde papieren in handen nemen, want daar stonden geheimen in die levensgevaar konden opleveren.

De Jong had een hardop en veelvuldig uitgesproken hekel aan de staat. In 2014 overhandigde hij daarom stukken over een deal tussen het Openbaar Ministerie (OM) en drugshandelaar Cees Helman aan journalisten, onder wie Bas Haan van (toen) Nieuwsuur. Die stukken vormden de basis van wat de geschiedenis zou ingaan als ‘de bonnetjesaffaire,’ waardoor toenmalig minister van justitie Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven in 2015 aftraden.

Hersenbloedingen en paranoia

De laatste jaren kampte De Jong met geldzorgen. Van de miljoenen van weleer was niks meer over. Daarnaast lieten jaren van stress en ongezond leven hun sporen na. Hij had een slechte gezondheid, was een tijdlang veel te zwaar en kreeg meerdere keren een hersenbloeding. De Jong had daarnaast last van paranoia. Zo wilde hij in het ziekenhuis geen injecties omdat hij bang was dat er ‘een waarheidsserum’ bij hem zou worden ingespoten.

“Mijn huis is niet genoeg voor het OM, ze willen mijn leven,” zo liet hij afgelopen zomer aan deze krant weten nadat hij in Spanje was opgenomen in het ziekenhuis na een nieuwe hersenbloeding.

Hij wordt zondag in Spanje begraven.