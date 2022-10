Drugshandelaar ‘Heintje’ plukken? Graag, zegt de rechter, maar niet op basis van nattevingerwerk

In de uitpakkamer van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol worden enkele bolletjes opengesneden en getest: welke soort drugs bevatten ze? Beeld Rink Hof (111305)

De Surinaams-Amsterdamse Henry M. (41), ‘Heintje’, is een handige jongen. Met kennelijk gemak vond hij in Suriname drugskoeriers bereid in hun bagage parfumflesjes, waarin cocaïne was opgelost, naar Nederland te vliegen. Een enkele keer koerierden mannen met rectaal ingebrachte ‘duwbollen’.

Vier koeriers betrapt

In de zomer van 2015 kreeg hij anderhalf jaar cel, nadat tussen 2010 en 2013 op Schiphol vier keer koeriers van hem waren betrapt: drie vrouwen met twee tot vier parfumflesjes, waarin grofweg 50 gram cocaïne was opgelost, en één man met duwbollen. Volgens een ex die tegen hem getuigde, had een naar Nederland gevlogen brassband ook eens voor 12.000 euro aan bolletjes geslikt, die vervolgens in haar huis waren ‘geproduceerd’ : uitgepoept.

Na zijn strafzaak begon justitie een ontnemingszaak tegen M., op basis van een rapportage die een specialist van de Koninklijke Marechaussee had opgesteld. Die was aan het rekenen geslagen.

Onder de koeriers die waren gepakt, zat ook die ex. Die had vanaf 2014 belastende verklaringen afgelegd, waarin ze vertelde dat M. ‘in de jaren 2011 tot 2013 twee koeriers per week uit Suriname liet komen’. Ook had ze gesproken over gelijksoortige praktijken van 2006 tot 2009. In 2020 nam ze die verklaringen onder ede terug, maar justitie hield eraan vast.

‘707 smokkeltrips’

Al met al was de marechaussee in 2017 op 707 (!) smokkeltrips gekomen en een bedrag van 2.942.960 euro aan drugswinsten, dat de staat volgens hem van M. zou moeten afpakken. De officier van justitie vond dat na jaren procederen uiteindelijk te gortig, bij gebrek aan enig overig bewijs voor de drugssmokkel van 2006 tot 2009. Wel hield de aanklager vast aan de berekening van de marechaussee over die tweede periode. Hij ging daarin uit van 123 weken, waarin steeds twee keer per week smokkelaars onopgemerkt langs de douane kwamen. Dan zouden dus 246 transporten geslaagd zijn. Als de koeriersters gemiddeld drie parfumflesjes met 50 gram cocaïne bij zich hadden gehad, moest het om 36,9 kilo cocaïne gaan.

Had M. de coke in Suriname voor 3.891,25 euro per kilo ingekocht en in Nederland verkocht voor 31.400 euro per kilo, zo had de marechaussee berekend, dan moest hij een fortuin hebben verdiend. Daar moesten in zijn visie dan nog wel wat kosten van worden afgetrokken, zoals 807,50 euro per vliegticket plus 500 euro beloning voor de koerier.

Al met al moest M. over die periode 693.428 euro aan ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’ hebben genoten, plus de 12.000 euro van de brassband, wat neerkwam op 705.428 euro die hem dienden te worden afgepakt.

‘Idiootste ontnemingszaak in 15 jaar’

Ter illustratie van het gemak waarmee in sommige ontnemingszaken met kapitalen wordt gegooid: in deze jaren voortslepende procedure kwam de officier van justitie op de zitting van 4 oktober jongstleden met een vordering voor 791.959 euro. Een rechter rekende het even na en zag dat de aanklager in zijn som wat getallen had omgewisseld. Na een korte pauze bedroeg de vordering ineens die eerder genoemde 705.428 euro.

M.’s advocaat Jurjen Boorsma streed jaren tegen de in zijn ogen ronduit bizarre berekeningen en extrapolaties van de opsporingsdiensten.“Dit is de idiootste ontnemingszaak in mijn vijftien jaar als advocaat, met die extreme extrapolatie. Het is echt een probleem dat het Openbaar Ministerie en rechtbanken geen kaas hebben gegeten van statistiek,” zegt Boorsma. “Ik heb in 2020 al aangevoerd dat deze berekening niet kon. De toenmalige rechters en officier wilden niet luisteren. Het bizarst is dat uiteindelijk drie parfumflesjes tot 707 smokkels worden

geëxtrapoleerd op basis van één wisselende verklaring. De officier trekt vervolgens na drie jaar voorbereiding ineens eventjes 2,2 miljoen van zijn vordering af.”

Rechtbank verwerpt gehele vordering

De rechtbank verwierp maandag de gehele vordering, omdat die op drijfzand is gebaseerd. De ex op wie justitie zo zwaar leunt, heeft wisselend verklaard en is zelfs gaandeweg voor meineed veroordeeld, dus de rechters bekijken haar verklaringen ‘behoedzaam’. Voor de rechtbank staat onvoldoende vast dat er inderdaad 246 geslaagde smokkeltrips zijn geweest.

Bovendien betreft de schatting van het ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’ in de berekeningen van de marechaussee volgens de rechters te veel nattevingerwerk. De beetjes drugs waarmee de koeriers zijn gepakt, zijn wel erg makkelijk vermenigvuldigd met de aanname dat het al die jaren wel steeds zo zou zijn gegaan als bij die paar onderschepte transporten. In juristenjargon: ‘de in de berekening gehanteerde extrapolatie voldoet niet aan de vereisten’.

Dit keer veegt de rechtbank de gehele ontnemingsvordering van tafel. Dat geldt in veel andere zaken niet, omdat de aanklagers en rechters zich een grote vrijheid (mogen) permitteren in het goochelen met bedragen, niet zelden miljoenen.