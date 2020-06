Drugsgebruik daalde in Amsterdam fors tijdens lockdown

Beeld ANP XTRA

Ieder jaar voeren de onderzoekers wateronderzoeksinstituut KWR een rioolwatermeting uit. Alles stond klaar voor de testweek, van 18 tot en met 24 maart, vertelt onderzoeker Thomas ter Laak. De meetinstrumenten, de potjes. Maar toen kondigde premier Rutte de lockdown af. Weg representatief onderzoek.

Maar ieder nadeel heeft z’n voordeel. Zo konden de onderzoekers nu het effect meten van de lockdown op het drugsgebruik. Wat opviel? “We zien dat een drietal drugs - xtc, amfetamine en cocaïne - in Amsterdam minder wordt gebruikt,” zegt Ter Laak.

Forse daling

De daling is fors, vertelt de onderzoeker. Het xtc-gebruik nam af met de helft, het amfetaminegebruik met een derde en het cocaïnegebruik met een kwart.

Alleen de hoeveelheid THC, een van de werkzame stoffen in cannabis, bleef stabiel. Oftewel: er werd vrijwel evenveel geblowd - in ieder geval aan het begin van de lockdown, tijdens de riooltest. Dat nieuws is niet echt verrassend, gezien de lange rijen voor de coffeeshops kort na het afkondigen van de lockdown.

“Het interessante is: we doen dit al jaren,” zegt Ter Laak over het onderzoek. “We zien dat het gebruik van veel van de drugs over het algemeen licht toeneemt.” Cocaïne bijvoorbeeld, daar was tussen 2011 sprake van een ‘significante trend’ omhoog. Nu daalt het gebruik dus.

Die afname is extra opvallend in vergelijking met de andere onderzoeksgebieden, de stad Utrecht en de regio rond Eindhoven. Daar nam het drugsgebruik niet af, maar bleef het stabiel.

Lange rijen bij een coffeeshop, rond het ingaan van de lockdown. Beeld ANP

Toeristen

Onderzoeker Laura Smit-Rigter van het Trimbos Instituut wijst naar mogelijke bezoekers. “In Amsterdam waren tijdens de lockdown meer toeristen afwezig dan in Utrecht of Eindhoven. Mensen trekken bovendien meer van buiten de stad richting Amsterdam om uit te gaan en drugs te gebruiken.” Maar, voegt ze toe, het blijft gissen. “Dit onderzoek laat zien wát er is gebruikt, maar niet door wie.”

Eén ding sluit ze in ieder geval uit: dat de lagere hoeveelheid drugs in het rioolwater komt door onzuivere drugs. “We zien bij onze testservice geen verandering in de zuiverheid,” zegt Smit-Rigter. “Dus daar zal het niet aan liggen.”