Drugsdealer probeert hennep aan politieman te verkopen

De politieagent in kwestie, Leo Dieker, was vakantie aan het vieren in het Amerikaanse Florida.



In Nederland had hij een Amerikaans simkaartje besteld op eBay. "Dat doe ik altijd bij reizen. Toen ik die simkaart in mijn telefoon stopte in Amerika, werd ik constant gebeld door onbekende nummers. Nu gebeurt dat vaker, omdat je in Amerika gebeld mag worden door bedrijven, dus meestal hing ik gewoon weer op."



Daar liet een van de bellers het echter niet bij zitten. Nadat Dieker meerdere keren had aangeven dat hij niet de 'Nick' was waarnaar de beller op zoek scheen te zijn, nam hij de telefoon niet meer op.



Video's van hennep

Een paar dagen later kreeg Dieker een sms'je van het nummer dat hem al meerdere keren gebeld had, met de tekst: 'What's up?' Daar reageerde Dieker ook niet op. "Maar een tijdje later kreeg ik twee video's van die afzender met henneptoppen. De boodschap was duidelijk, hij wilde mij dat verkopen en dacht dat 'Nick' hier wel blij van zou worden. Maar hij had de verkeerde persoon te pakken."



Dieker liep vervolgens naar een politiebureau om de hoek van zijn appartementencomplex en deed zijn verhaal. "De Amerikaanse collega's moesten wel een beetje lachen om mijn verhaal," zegt hij.



Gezochte crimineel

"Het nummer bleek van iemand te zijn die bekend was bij de politie. Ook traceerden ze de voormalige eigenaar van het telefoonnummer dat ik daar gebruikte. Die persoon bleek een gezochte drugscrimineel."



Na drie weken ging Dieker terug naar Nederland. Hij heeft zijn telefoonnummer en de bijbehorende informatie aan de Amerikaanse politie overgedragen. "Die waren er blij mee. Ze gaan via dat nummer proberen af te spreken met die drugsdealers. Andere mensen zouden het waarschijnlijk gewoon laten als ze zulke berichten zouden krijgen, maar deze persoon had net de pech dat hij tegen een politieman praatte."